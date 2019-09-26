‘PKK ile görüşmeleri yeniden başlatma teklifi Türkiye’nin çıkarlarına aykırı’

ABD kongresi himayesinde çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Barış Enstitüsü’nün (Institue of Peace) hazırladığı ve ABD Kongresine sunulan Suriye raporunda, Türkiye-PKK arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.

Rus siyasi ve askeri uzman Yedek Albay Vladimir Yevseyev, Sputnik’e açıklamasında, Barış Enstitüsü’nün raporunun amacının, ABD’ye, Türkiye ve PKK arasındaki gerilimi azaltma seçeneğini sunma çabası olduğunu belirterek, “Washington, bu strateji sayesinde Türkiye’yi müttefikleri arasında tutmaya ve aynı zamanda Kürt oluşumlara desteğini sürdürmeye çalışıyor. Ancak sayısız sebepten dolayı bu çabalar başarısız olmaya mahkum. Bu çabaların nedeni ortada, ama buradan hiçbir şey çıkmaz” ifadelerini kullandı.

PKK ile Ankara arasında hiçbir anlaşmanın mümkün olmadığını, çünkü Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olduğunun altını çizen Yevseyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorun şu ki, halihazırda Kürt oluşumlar, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma önünde engel oluşturuyor. Türkiye’nin, sınırlarını korumak için bu güvenli bölgeyi oluşturma planlarına devam edeceğini ve bu bölgeyi daha da genişletme ve derinleştirmek için her şey yapacağını düşünüyorum. Elbette bu niyetler, PKK ile müzakere yürütme olasılığına uymuyor. Bu Türk devletinin çıkarına değil. Gerçi istihbarat ve dışişleri bakanlık üzerinden temaslar olabilir diye düşünüyorum”.

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