Suriye Anayasası Komitesi’nde Türkmenler ve Kürt temsilciler de yer aldı

Suriye sorununun siyasi çözümünü amaçlayan ve yeni kurulan Suriye Anayasası Komitesi'nde Kürt ve Türkmen temsilciler de yerini aldı. 150 kişilik Komitede Kürtler ve Türkmenler de Suriye muhalefetinin listesi altında komitede yerlerini alacaklar. Kürtlerden 5 kişi Türkmenlerden ise 3 kişi komiteye girdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) kaynaklarından edinilen bilgilere göre yeni kurulan 150 kişilik Suriye Anayasa Komitesi listesinde Türkmenler ve Kürtler de yer alıyor.

Bazı Kürt ve Türkmen temsilciler Suriye muhalefetinin BM'ye sunduğu 50 kişilik liste altında komitedeki yerlerini alırken, bazılar da BM’nin seçtiği 50 kişilik listeden girdi.

Komitede; Birleşmiş Milletler’den (BM) 50, Suriye hükümetinden 50 ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) de içerisinde yer aldığı Suriye muhalefetinden 50 temsilcisi katılacak.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi ( ENKS) yöneticisi Müslim Mıhemed, Anayasa Komitesi’nde Kürtlerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

" Komiteye resmi olarak ENKS'den Kamiran Haco ve Hekim Beşar girdi. Suriye muhalefeti çatısı altında girdiler. Bunların dışında bağımsız birkaç Kürt aydın da var. Kürtlerin komitede yer almasını önemli görüyoruz ancak eksik görüyoruz. Suriye'de Kürtler nüfusun %15'ini oluşturuyor. Bu sayıya göre komitede temsil edilmeleri gerekiyor. 15 veya 20 Kürt’ün komitede yer alması gerekiyordu."

Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Ziyad Hasan, Anayasa Komitesi’nde 3 Türkmen’in yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

" 2 Türkmen Suriye muhalefeti çatısı altında girecek. Bir Türkmen ise Birleşmiş Milletler'in çatısı altında komiteye girecek. Komiteye Türkmenlerin girmesini önemli buluyoruz. Biz Suriye sorununun siyasi yolla çözülmesini istiyoruz. Temennimiz o dur ki bu komite başarılı bir çalışmaya imza atar."

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