Suriye Anayasası Komitesi’nde Türkmenler ve Kürt temsilciler de yer aldı

Bazı Kürt ve Türkmen temsilciler Suriye muhalefetinin BM'ye sunduğu 50 kişilik liste altında komitedeki yerlerini alırken, bazılar da BM’nin seçtiği 50 kişilik listeden girdi.
Komitede; Birleşmiş Milletler’den (BM) 50, Suriye hükümetinden 50 ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) de içerisinde yer aldığı Suriye muhalefetinden 50 temsilcisi katılacak.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi ( ENKS) yöneticisi Müslim Mıhemed, Anayasa Komitesi’nde Kürtlerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:
Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Ziyad Hasan, Anayasa Komitesi’nde 3 Türkmen’in yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:
" 2 Türkmen Suriye muhalefeti çatısı altında girecek. Bir Türkmen ise Birleşmiş Milletler'in çatısı altında komiteye girecek. Komiteye Türkmenlerin girmesini önemli buluyoruz. Biz Suriye sorununun siyasi yolla çözülmesini istiyoruz. Temennimiz o dur ki bu komite başarılı bir çalışmaya imza atar."
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