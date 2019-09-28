Rus vekil: Rusya ile Türkiye arasında turizm alanında daimi iş diyaloğu olmalı

Muğla’nın Bodrum ilçesi, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde iki ülkenin iş ve kültür alanlarında diyaloğunun geliştirilmesini ve turizme yatırımların artırılmasını amaçlayan ‘Rus-Türk Günleri’ isimli önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı, Devlet Duması Milletvekili Dmitriy Savelyev, Sputnik’e verdiği demeçte söz konusu etkinliğin iki ülkenin arasındaki işbirliğin ve kültürel etkileşimin gelişmesine yeni ivme kazandıracağını belirtti.

“Antik kent Halikarnas’ın yerinde bulunan Bodrum, Türkiye’nin başlıca turistik merkezlerinden biri. Turizm bayramı ile ilgili kutlamaların ve konferansın yapılması için bu kentin seçilmiş olmasının bir nedeni var” diyen Savelyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kültürlerin, tarihlerin ve geleneklerin karşılıklı olarak tanınması, Rus ve Türk halklarını birbirileriyle daha çok yakınlaşmasını sağlayan halk diplomasisinin etkin araçlarından bir tanesi, bu nedenle bu türden kutlamaların Rusya ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenli bir şekilde yapılması faydalı olur. Ülkelerimizin elinde, turizm endüstrisine karşılıklı yatırımlar yapmak için önemli kaynaklar bulunuyor ve bence karşılıklı yarara dayalı turizmi geliştirme olanaklarının ve perspektiflerinin tartışılacağını Rus-Türk iş diyaloğu için sürekli faaliyette olacak platformlar kurulmalı”.



Çeviren: Erkan Kurtuluş

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