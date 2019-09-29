CHP’nin gerçekleştirdiği Uluslararası Suriye Konferansı’nda konuşan gazeteci Hüsnü Mahalli “Sadece Suriye’yi değil bütün bölgeyi kaplayan bir tezgah var. Dünyada böyle bir şey yoktur. Müthiş bir yalan, tezgah..” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Suriye sorununun çözümüne ortak bir zemin yaratma hedefiyle düzenlediği ‘Uluslararası Suriye Konferansı: Suriye’de Barışa Açılan Kapı’ konferansında konuşan gazeteci Hüsnü Mahalli konferansın ağırlıklı olarak mülteci meselesine yoğunlaştığını vurgulayarak “Sanki Suriye sorunu yalnızca mülteci konusuyla alakalıymış gibi, ağırlıklı olarak bu konuda konuşuldu. Ama kimse ‘mülteciler neden burada’ diye sorgulamadı” dedi.
Mahalli, Suriye politikasının başından beri yanlış olduğunu ve buradan dönüşün kolay gerçekleşmeyeceğini söyleyerek “Başlangıç yanlışsa hatadan dönmek kolay değil. Suriye olayında başlangıç o kadar yanlış ki, geri dönüşü kolay değil, mümkün değil, imkansız. Neden? Çünkü AKP iktidarı bu politikadan geri dönmek istemiyor. Geri dönmek isteseydi, Fırat’ın doğusunda bir güvenli bölgeden, oraya insanların yerleştirileceğinden bahsediliyor. Ama orası zaten yerleşik bir bölge. Orada yaşayan Kürtler var. Onları mı bölgeden çıkaracaklar, anlamadım. Hangi Suriyeliyi oraya yerleştirecekler? Bir Halepliyi mi, Cerablusluyu mu, Afrinliyi mi güvenli bölgeye yerleştirecekler?” diye konuştu.
Mahalli “AKP kendi islami, mezhep ideolojisinden vazgeçmiyor ve vazgeçmeye de niyeti olduğu görünmüyor. Tamam, Suriye’yi bu nedenden ötürü çözmek istemiyorsun? Peki, Libya’dan ne istiyorsunuz? Orada Türk, Kürt, Şii, Hıristiyan yok. Herkes Sünni” diye ekledi.
Mahalli “Ben Türkiye’nin Suriye politikasını eleştirdiğim için yargılandım. Bu şunu gösteriyor; bu insanlar doğrudan korkuyor. Çünkü Suriye müdahalesi uluslararası bir durumdur, Türkiye’nin kendi iradesiyle uyguladığı bir politika değil, orada emperyalist bir saldırı var. Dünyada böyle bir şey yoktur. Ben 18 yıl BBC’de çalıştım. Suriye’de olaylar başladıktan sonra BBC benimle telefon bağlantısı bile yapmadı. Çünkü müthiş bir yalan, tezgah.. Sadece Suriye de değil, bütün bölgede” ifadelerini kullandı.
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