TOBB’dan yeni ekonomik programa destek: Sıçrama tahtası işlevi görecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ekonomideki hassasiyetlerin dikkate alındığı, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası ve yeni bir ekonomik model hazırlanmıştır” dedi. Yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesinin özel sektöre heyecan ve moral verdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

“Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz. Reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Programın önümüzü daha net görmemizi ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına inanıyoruz. Bizlerde Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

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