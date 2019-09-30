Yeni ekonomik programı değerlendiren ATO Başkanı Baran: Yeni program güven ve istikrara katkıda bulunacak

ATO Başkanı Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 'Değişim Başlıyor' sloganıyla açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendirdi.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) son yıllarda ekonomide sağlanan gelişmeleri daha sağlam bir zemine taşıdığını belirterek, “Yeni program güven ve istikrara katkıda bulunacak, Türkiye’yi 100’üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacaktır” dedi.
ATO Başkanı Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 'Değişim Başlıyor' sloganıyla açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendirdi.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
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