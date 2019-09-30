RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan tiyatro oyuncusu ve yazarı Ahmet Sami Özbudak, “İstanbul, ruhumun evi. Eski binalar çok hoşuma gidiyor. Eski bir binaya girdiğim zaman, etrafımda hayaletler yürümeye başlıyor. Zaafım var, hanlara, hamamlara, camilere, kiliselere” dedi.

‘İz’, adlı eserinde Tarlabaşı'ndaki yüz yıllık bir binada üç farklı dönemde yaşayan farklı insanların birbirlerinin hayatında nasıl izler bıraktığını anlatan ve bu oyunu ile Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen ‘Heidelberger Stückemarkt Avrupa Genç Yazar Ödülü'nü alan, ardından yılın oyun yazarı, Afife Jale Cevat Başkut Özel Ödülü gibi bir çok ödülün de sahibi olan Ahmet Sami Özbudak, Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.

Şu an halen gösterimde olan meşhur Hayal-i Temsil oyununun da yaratıcısı olan Özbudak, romanı ‘Masturi Kabare’de en büyük tutkusu dans olan ve Zambak Sude kimliğiyle gece kulüplerinde dans eden Aziz’in hikayesini anlatmıştı. Ahmet Sami Özbudak, ‘bir kuş ansiklopedisi’ olarak tanımladığı son romanı ‘Balkonlu Bakkal’a ilişkin soruları cevapladı.

‘ESKİ BİR BİNAYA GİRDİĞİMDE ETRAFIMDA HAYALETLER YÜRÜMEYE BAŞLIYOR’

Bir İstanbul aşığı olan ve “İstanbul, ruhumun evi” diyen Özbudak, “Eski binalar çok hoşuma gidiyor. Eski bir binaya girdiğim zaman, etrafımda hayaletler yürümeye başlıyor. Zaafım var, hanlara, hamamlara, camilere, kiliselere... İstanbul bu anlamda cennet. Bu yerler, ruhların özgürce salındığı yerler mi desem… Gerçekten çok etkileniyorum. Bunlarla çok besleniyorum” dedi.

Özbudak, “Eskiden gazinolar vardı. Romanım bir değişimi de gösteriyor. Buraya giden insanların da gitmesi gereken bir yer var. O dönemin insanıyla konuştuğumuzda da geçmişe bir özlem olduğunu görürüz” diye konuştu.

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