İranlı diplomat: İran, Rusya'yla belediyeler seviyesindeki temaslarını artırmayı hedefliyor

İran'ın Astrahan Başkonsolosu Muhtari Behruz, Tahran yönetiminin başta Rusya olmak üzere Hazar Denizi'ndeki tüm kıyıdaş ülkelerle kardeşlik ilişkileri kurmak istediğini söyledi.

Rusya'nın Astrahan kentinde "Hazar Bölgesindeki Ülkelerin Kardeş Kentleri Arasında İşbirliğini Geliştirme Perspektifleri" konulu uluslararası forum düzenlendi.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) ve Astrahan Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen forum katılan 5 kıyıdaş ülkenin belediye temsilcileri ve akademik çevreleri, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme olanaklarını masaya yatırdı.

Bölgesel kardeşlik perspektifini Sputnik'e değerlendiren Behruz, "İran, barışın yayılması ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi için kardeşliği ve kardeşlik anlaşmaları imzalanması çok önemli bir adım olarak görüyor. Bu nedenle İran, başta Rusya olmak üzere komşu ülkelerle kardeşlik anlaşmaları imzalanmasını memnuniyetle karşılar" dedi.

© Sputnik / Muhtari Behruz

Şu anda İran'da 80 kentin Rusya da dahil çeşitli ülkelerin kentleriyle kardeşlik anlaşmaları bulunduğunu anlatan Behruz, "Örneğin Astrahan, Reşt şehriyle kardeşlik ilişkileri kurulmasına ilişkin anlaşma da dahil olmak üzere İran'ın çeşitli kentleriyle tarihsel olarak işbirliği yapıyor. Kazan ve Tebriz arasında da kardeşlik anlaşması imzalandı. İsfahan ile St. Petersburg arasında da bu anlaşma mevcut. Ahvaz kenti ile Fars vilayetindeki bazı kentlerin Rus kentleriyle anlaşma imzalaması da gündemde" ifadelerini kullandı.

Behruz, bu anlaşmalar sayesinde özellikle üniversiteler arasındaki işbirliğini artırmak istediklerini kaydederek, "Kardeş kent anlaşmalarının, çerçeve anlaşmalar olması nedeniyle pratik fayda elde edebilmek için, eğitim, tıp, kültür ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirme niyetindeyiz" diye ekledi.



Çeviren: Fatih Kuduğ

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