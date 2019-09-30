Rus uzmandan Türkiye'ye keşif İHA'sı uyarısı

Kilis’te düşürülen menşei belirsiz İHA’nın muhtemelen keşif uçuşu yaptığına dikkat çeken Rus uzman, “Uçuşun amacı, sınırda hangi birliklerin, güçlerin, karakolların olduğunu görmek olabilir” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından Kilis’te vurulduğunu açıklamıştı.

Moskova merkezli Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne yönelik İHA’lı saldırıların son zamanlarda sıklaştığını hatırlatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ama Türkiye-Suriye sınırında yaşanan bu olayın önemli bir farkı var. Bu muhtemelen keşif İHA’sıydı. Bölgede keşif uçuşu yapıyordu ve savaş gereçleri yoktu, bu yüzden tehdit oluşturmuyordu. Fırat Kalkanı bölgesinde TSK ve müttefiklerine karşı aktif olarak İHA kullandığını şimdilik söyleyemeyiz. Bu bölgede, Hmeymim’de olduğu gibi el yapımı İHA’ların yoğun saldırısına maruz kalabilecek hiçbir tesis yok. Orada, bu tür saldırıları yapabilecek hava üssü gibi önemli bir hedef yok”.

'UÇUŞUN AMACI, SINIRDA HANGİ GÜÇLERİN OLDUĞUNU GÖRMEK OLABİLİR'

Uzman, “Uçuşun amacı, sınırda hangi birliklerin, güçlerin, karakolların olduğunu görmek olabilir” diye vurguladı.

Türkiye’nin, İHA’nın güzergahını ve havalandığı yeri tespit edebileceğine işaret eden Semyonov, “Her şey radarlara ne zaman yakalandığına bağlı. Elbette İHA’lar alçaktan uçuyor, plastikten yapılıyor, bu yüzden radarlar onları iyi göremiyor. Onları kaçırmak çok kolay. Havalandığı yer tespit edilmese de bu bölgeye hangi yönden girdiğini belirleme olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.

Rus askeri uzman, Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı, Emekli Albay Aleksandr Jilin de Kilis’te düşürülen İHA’nın keşif amaçlı olduğuna dikkat çekti.

Sputnik’e konuşan Jilin, “Bu İHA’nın amacı herhangi bir hedefe saldırmak değildi. Eğer bir İHA birkaç kez sınırı geçtiyse burada söz konusu olan istihbarat toplama faaliyetidir” ifadelerini kullandı.

Rusya ve İran’ın, İHA’lar yardımıyla bölgede keşif yapmaya ilgi duymadığını söyleyen uzman, “Eğer düşünecek olursak orada bilgi toplamak İran’ın işine yaramıyor. Rusya ise zaten durumu kontrol altında tutuyor” dedi.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planı ve mevcut sığınmacı sorunu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin sınırı koruma yönünde ek tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Jilin, “Türkiye, özellikle sınırdaki askeri birliklerin güvenliğine dikkat etmeli. Bunu, diğer taraflarla vardığı anlaşmalar çerçevesi içinde de yapabilir” diye ekledi.

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