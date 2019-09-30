Kayıt
23:35 30 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İnsansız Hava Aracı, İHA

    Rus uzmandan Türkiye'ye keşif İHA'sı uyarısı

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 64
    Abone ol

    Kilis’te düşürülen menşei belirsiz İHA’nın muhtemelen keşif uçuşu yaptığına dikkat çeken Rus uzman, “Uçuşun amacı, sınırda hangi birliklerin, güçlerin, karakolların olduğunu görmek olabilir” şeklinde konuştu.

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.
    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
    Milli Savunma Bakanlığı: Türk Hava Sahası'nı 6 kez ihlal eden İHA, iki F-16 tarafından düşürüldü
    Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından Kilis’te vurulduğunu açıklamıştı.

    Moskova merkezli Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne yönelik İHA’lı saldırıların son zamanlarda sıklaştığını hatırlatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    “Ama Türkiye-Suriye sınırında yaşanan bu olayın önemli bir farkı var. Bu muhtemelen keşif İHA’sıydı. Bölgede keşif uçuşu yapıyordu ve savaş gereçleri yoktu, bu yüzden tehdit oluşturmuyordu. Fırat Kalkanı bölgesinde TSK ve müttefiklerine karşı aktif olarak İHA kullandığını şimdilik söyleyemeyiz. Bu bölgede, Hmeymim’de olduğu gibi el yapımı İHA’ların yoğun saldırısına maruz kalabilecek hiçbir tesis yok. Orada, bu tür saldırıları yapabilecek hava üssü gibi önemli bir hedef yok”.

    'UÇUŞUN AMACI, SINIRDA HANGİ GÜÇLERİN OLDUĞUNU GÖRMEK OLABİLİR'

    Uzman, “Uçuşun amacı, sınırda hangi birliklerin, güçlerin, karakolların olduğunu görmek olabilir” diye vurguladı.

    Türkiye’nin, İHA’nın güzergahını ve havalandığı yeri tespit edebileceğine işaret eden Semyonov, “Her şey radarlara ne zaman yakalandığına bağlı. Elbette İHA’lar alçaktan uçuyor, plastikten yapılıyor, bu yüzden radarlar onları iyi göremiyor. Onları kaçırmak çok kolay. Havalandığı yer tespit edilmese de bu bölgeye hangi yönden girdiğini belirleme olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.

    Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Suriyeli gazeteci: Adana Mutabakatı ve Astana görüşmeleri birleştirilmeli

    Rus askeri uzman, Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı, Emekli Albay Aleksandr Jilin de Kilis’te düşürülen İHA’nın keşif amaçlı olduğuna dikkat çekti.

    Sputnik’e konuşan Jilin, “Bu İHA’nın amacı herhangi bir hedefe saldırmak değildi. Eğer bir İHA birkaç kez sınırı geçtiyse burada söz konusu olan istihbarat toplama faaliyetidir” ifadelerini kullandı.

    Rusya ve İran’ın, İHA’lar yardımıyla bölgede keşif yapmaya ilgi duymadığını söyleyen uzman, “Eğer düşünecek olursak orada bilgi toplamak İran’ın işine yaramıyor. Rusya ise zaten durumu kontrol altında tutuyor” dedi.

    Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planı ve mevcut sığınmacı sorunu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin sınırı koruma yönünde ek tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Jilin, “Türkiye, özellikle sınırdaki askeri birliklerin güvenliğine dikkat etmeli. Bunu, diğer taraflarla vardığı anlaşmalar çerçevesi içinde de yapabilir” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    İran, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hmeymim Üssü, Keşif, İHA, Türkiye, Rusya, Kilis
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bolivya yerlilerinin çevre yürüşü: Yangınlara karşı daha etkili mücadele çağrısı yaptılar
    Karikatür
    ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet