'Dünya çapında kabul gören Türk filmleri, Türk milletinin ruhunu daha iyi anlamamızı sağlıyor'

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekili Dmitriy Savelyev, sinema sanatının Ruslara Türk halkının ruhunu daha iyi anlamaya yardım ederek iki ülkeyi birbirine yaklaştıracağından emin.
Türk Sineması Günleri’nin 3 ay önce St. Petersburg şehrinde büyük bir başarıyla geçtiğini hatırlatan Rus milletvekili, “Şimdi de Yekaterinburg sakinleri, Türk yönetmenlerin farklı tarzda yapılan 6 filmini izleyebildi” dedi.
"Sayesinde Ruslar, Türk kültürü ile Türkiye’deki toplumsal ve günlük yaşamı daha yakından tanıyabilir, halklarımızın ulusal karakterlerinde ne kadar çok ortak özelliğin olduğunu anlayabilir. Elbette halklarımızın yakınlaşması ve dostça ilişkileri güçlendirmek için bu tür etkinlikler çok önemli."
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)