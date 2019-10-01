'Dünya çapında kabul gören Türk filmleri, Türk milletinin ruhunu daha iyi anlamamızı sağlıyor'

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekili Dmitriy Savelyev, sinema sanatının Ruslara Türk halkının ruhunu daha iyi anlamaya yardım ederek iki ülkeyi birbirine yaklaştıracağından emin.

Sputnik’e konuşan Savelyev, “Beş yıl önce yüz yaşını kutlayan Türk sineması hızla gelişiyor ve dünya sinema piyasasında büyük kabul görüyor. Günümüzde Türkiye, film yapımcılığının en üst seviyede olduğu 10 Avrupa ülkesi arasında yer alıyor. Türk tarih dizisi ‘Muhteşem Yüzyıl’ Rusya’da yoğun ilgi görmüştü. Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filmi de 2014 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanmıştı” ifadelerini kullandı.

Türk Sineması Günleri’nin 3 ay önce St. Petersburg şehrinde büyük bir başarıyla geçtiğini hatırlatan Rus milletvekili, “Şimdi de Yekaterinburg sakinleri, Türk yönetmenlerin farklı tarzda yapılan 6 filmini izleyebildi” dedi.

Sinema dilinin demokratik ve her bir kişinin anlayacağı türden olduğunu vurgulayan Savelyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayesinde Ruslar, Türk kültürü ile Türkiye’deki toplumsal ve günlük yaşamı daha yakından tanıyabilir, halklarımızın ulusal karakterlerinde ne kadar çok ortak özelliğin olduğunu anlayabilir. Elbette halklarımızın yakınlaşması ve dostça ilişkileri güçlendirmek için bu tür etkinlikler çok önemli."

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