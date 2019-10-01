Sağlık raporları yönergesi yayınlandı: Bürokrasi azaltılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak için hazırladıkları sağlık raporları yönergesinin yürürlüğe girdiğini ifade ederek, yönerge ile kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürec raporların 1 yıl süreyle geçerli olacağını ve e-devlet üzerinden indirilebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak için hazırladıkları sağlık raporları yönergesinin yürürlüğe girdiğini ifade ederek, yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandığını, kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacağını ve e-devlet üzerinden indirilebileceğini söyledi.

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönergeye ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirli durumlarda kendilerine sağlanan haklardan istifade edebilmeleri için vatandaşlardan sağlık durumlarını belgelendirmeleri istendiğini hatırlattı. Bu durumların sayısının gün geçtikçe artması sebebiyle hekimlere veya sağlık kuruluşlarına çok sayıda ve farklı nitelikte sağlık raporu düzenlenmesi talebi geldiğini belirten Koca, özellikle aile hekimleri üzerinde yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin gereksiz iş yükü oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için hazırladıkları sağlık raporları yönergesinin yürürlüğe girdiğini ifade ederek, yönergeye ilişkin şu bilgileri verdi:

TEK HEKİM RAPORLARI 1 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

“Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında , alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek.

E-RAPORDA FOTOĞRAF BULUNMASI ZORUNLULUĞU KALKACAK

Öte yandan e-rapor şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğu kaldırıldı ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesi sağlandı. Sağlık mazereti nedeniyle verilecek istirahat raporlarının verilme ve işyerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve işyerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi.

SAĞLIK KURULLARININ DÜZENLEDİĞİ RAPORLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 2 YIL OLACAK

Yeni yönerge ile getirdiğimiz bir diğer önemli kolaylık, özel raporlar vermeye yetkili hastanelerin ek liste olarak yayınlanması uygulamasına son vermek oldu. Bunun yerine yetkili hastanelerin listesi, güncel haliyle ve her an ulaşılabilecek şekilde internet sitemizde yayında tutulacak. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi.

İTİRAZLAR HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

Ayrıca tüm raporlara itiraz yöntemleri belirlendi ve farklı uygulamalar sonucu süreçlerin uzaması ve vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybına uğramaları engellendi. Hakem hastane prosedürleri tarif edilerek itirazların hızla sonuçlandırılması imkânı getirildi.”

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