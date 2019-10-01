Kayıt
11:54 01 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sağlık Bakanlığı

    Sağlık raporları yönergesi yayınlandı: Bürokrasi azaltılıyor

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 00
    Abone ol

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak için hazırladıkları sağlık raporları yönergesinin yürürlüğe girdiğini ifade ederek, yönerge ile kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürec raporların 1 yıl süreyle geçerli olacağını ve e-devlet üzerinden indirilebileceğini söyledi.

    © DHA /
    Sağlık Bakanlığı kalp merkezlerine yeni standart getiriyor
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak için hazırladıkları sağlık raporları yönergesinin yürürlüğe girdiğini ifade ederek, yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandığını, kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacağını ve e-devlet üzerinden indirilebileceğini söyledi.

    Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönergeye ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirli durumlarda kendilerine sağlanan haklardan istifade edebilmeleri için vatandaşlardan sağlık durumlarını belgelendirmeleri istendiğini hatırlattı. Bu durumların sayısının gün geçtikçe artması sebebiyle hekimlere veya sağlık kuruluşlarına çok sayıda ve farklı nitelikte sağlık raporu düzenlenmesi talebi geldiğini belirten Koca, özellikle aile hekimleri üzerinde yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin gereksiz iş yükü oluşturduğunu kaydetti.

    Sağlık Bakanı Koca, sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için hazırladıkları sağlık raporları yönergesinin yürürlüğe girdiğini ifade ederek, yönergeye ilişkin şu bilgileri verdi:

    TEK HEKİM RAPORLARI 1 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

     “Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında , alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek. 

    E-RAPORDA FOTOĞRAF BULUNMASI ZORUNLULUĞU KALKACAK

    Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönmeye başlamasına rağmen, Antalya'daki sahillerde yoğunluk devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler, denize girdi, kumsalda güneşlendi. Bazı tatilciler de tekneyle tura çıkarak, kentin temizliği ve doğal güzelliğiyle büyüleyen koylarını gezdi.
    © AA / Orhan Çiçek
    Sağlık raporu alıp tatile giden çalışana tazminat yok
    Öte yandan e-rapor şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğu kaldırıldı ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesi sağlandı. Sağlık mazereti nedeniyle verilecek istirahat raporlarının verilme ve işyerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve işyerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi.

    SAĞLIK KURULLARININ DÜZENLEDİĞİ  RAPORLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 2 YIL OLACAK

    Yeni yönerge ile getirdiğimiz bir diğer önemli kolaylık, özel raporlar vermeye yetkili hastanelerin ek liste olarak yayınlanması uygulamasına son vermek oldu. Bunun yerine yetkili hastanelerin listesi, güncel haliyle ve her an ulaşılabilecek şekilde internet sitemizde yayında tutulacak. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi.

    İTİRAZLAR HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

    Ayrıca tüm raporlara itiraz yöntemleri belirlendi ve farklı uygulamalar sonucu süreçlerin uzaması ve vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybına uğramaları engellendi. Hakem hastane prosedürleri tarif edilerek itirazların hızla sonuçlandırılması imkânı getirildi.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    e-devlet, karar, açıklama, Sağlık, sağlık raporu, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bolivya yerlilerinin çevre yürüşü: Yangınlara karşı daha etkili mücadele çağrısı yaptılar
    Karikatür
    ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet