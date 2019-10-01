'PYD'nin uygulamış olduğu zorunlu askerlik nedeniyle Suriyeliler ülkelerine dönemiyor'

Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Yöneticisi Kawa Azizi, Suriyeli mültecilerin PYD'nin uygulamış olduğu zorunlu askerlik nedeniyle ülkelerine dönemediğini belirtti ve zorunlu askerliğin kaldırılması halinde Türkiye, Irak ve Ürdün'de bulunan yüzbinlerce Suriyelinin ülkesine döneceğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Yöneticisi Kawa Azizi, Suriyeli mültecilerin PYD'nin uygulamış olduğu zorunlu askerlik nedeniyle ülkelerine dönemediğini savundu.

Suriye'de hayatın normalleşmeye devam etmesine rağmen ülke dışında bulunan 8 milyon Suriyelinin çoğu ülkesine dönemiyor. Suriyeli mültecilerden kimisi ekonomik gerekçelerle dönemezken, zorunlu askerlik nedeniyle dönemeyenlerin de sayısı da bir hayli fazla.

'ZORLA ASKERE ALINAN KÜRTLER ARAPLARIN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE GİTMEK İSTEMİYOR'

Sputnik'e konuşan Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Yöneticisi Kawa Azizi, Suriyeli mültecilerin PYD'nin uygulamış olduğu zorunlu askerlik nedeniyle ülkelerine dönemediğini savundu: "PYD'nin zorunlu askerlik uygulaması yüzünden insanlar ülkelerine dönemiyor. Çünkü 18-33 yaş arasındaki gençleri 1 yıllık zorunlu askerliğe tabi tutuyorlar. PYD Kobani, Kamışlo, Derik, Rakka ve Haseke ile elindeki tuttuğu tüm yerlerde zorunlu askerlik uyguluyor. Kürt bölgelerindeki askerliğe alma yaşı ile Arap bölgelerindeki askerliğe alma yaşı ayrı. PYD devlet değil ki insanları zorla askerliğe götürsün. PYD Kürtleri Arap bölgeleri olan Rakka, Deyr er Zor ve Tabka'ya götürüp zorla askerlik yaptırıyor. Kürtler de o Arap bölgelerine gitmek istemiyor. Biz bu zorunlu askerliği defalarca eleştirdik. Karşı çıktık ama tüm itirazlarımıza rağmen PYD bu uygulamayı sürdürüyor. PYD eğer zorunlu askerlik uygulamasını kaldırırsa Türkiye, Irak, Ürdün ve birçok yerde bulunan Suriyeliler ülkelerine döner."

Türkiye, PYD ve YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor.

Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor.

Ankara ayrıca, YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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