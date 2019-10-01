‘Türkiye, Suriye’de Rusya’yla işbirliğinin, ABD ile işbirliğinden daha başarılı olabileceğine ikna oldu’

Türkiye’nin, ABD’nin güvenilir bir müttefik olmadığı anladığını belirten Rus uzman Avatkov, Ankara’nın, Suriye’de Moskova ve Tahran ile işbirliğinin çok daha başarılı olabileceğine ikna olduğunu kaydetti.

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi Doç. Vladimir Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Suriye'de kurulacak köyle ve ilçelerle ilgili ön çalışmaları yaptık, yerleri tespit ettik, maliyetleri çıkardık. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz, uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız. Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık” ifadelerini değerlendirdi.

“Türkiye, Suriye’deki çatışmanın çözümü konusunda ABD ile işbirliğine büyük umutlar bağlamıştı” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama yavaş yavaş Rusya ve İran ile karada işbirliğinin ya da tek başına hareket etmenin çok daha başarılı olabileceğine giderek daha fazla ikna oldu. Somut görevleri yerine getirme konusunda ABD’nin güvenilir olmadığı ve genelde kaos ile karışıklık getirdiği ortaya çıktı. ABD’nin amacı daha çok bölgede anlaşmazlık yaratmak”.

Sığınmacı sorununun, Türkiye’yi Suriye’de güvenli bölge oluşturma konusunda daha aktif adımlar atmaya ittiğine işaret eden Avatkov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Erdoğan’ın açıklaması ve güvenli bölge oluşturma sürecini hızlandırma isteği, Türkiye'nin etkisini güçlendirme isteğinden kaynaklanıyor. Bunun için de Türkiye, Suriye’nin kuzeyiyle ilgili üzerine aldığı taahhütleri yerine getirmeli. Bunun için de önce kendi güveliğini sağlamalı, çünkü Türkiye’deki sığınmacı sayısı çok büyük ve Türkiye onların ülkelerine geri dönmesi için bir seçenek sunuyor. Ama bölgedeki bu çatışma henüz bitmediğinden sığınmacı sayısı daha da artabilir. Dolayısıyla Türkiye, bu süreci tamamlama yönünde somut adımlara ilgi duyuyor, bunu Rusya-Türkiye-İran işbirliği kapsamı içinde de değerlendiriyor”.

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