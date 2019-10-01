‘Türkiye’nin AB’deki rakipleri, Volkswagen’in fabrika kurmasına engel oluyor’

Avrupa Parlamentosu’nda bir grup milletvekili, Avrupa Komisyonu’na Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma planlarına karşı çıkma çağrısında bulundu. Başvurularında Türkiye’nin fabrika inşaatını yılda 40 bin araç satış garantisi vererek ve 400 milyon euro devlet desteği sağlayarak teşvik ettiğini belirten parlamenterler, Alman otomotiv devini AB kurallarını ihlal ederek devlet desteğinden yararlanmak istemekle suçladı.

Karadeniz-Hazar Bölgesi Politik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Sputnik’e demecinde Avrupalı milletvekillerinin bu girişimini yorumladı:

“Avrupalı parlamenterlerin Volkswagen fabrikasının inşaatına karşı koymaları, rekabet entrikalarını andırıyor. Mesele şu ki projede inşaat için başka yerler de aranmıştı. Örneğin Bulgaristan, bu şekilde kararı etkilemeye çalışabilir. Başvuruda otomotiv şirketinin bu şekilde sektörde faaliyet gösteren diğer ülkelere zarar vereceği yönündeki iddialar açıkça bunu gösteriyor”.

Başvuruya imza atan isimlerden biri olan Alman Yeşiller Partisi'nden Reinhard Bütikofer’in ‘devlet desteğinin AB yasalarına uygun olmadığı’ ve ‘Türkiye’de medya özgürlüğü ve yasanın üstünlüğü gibi demokratik değerlerin olmadığı için inşaatın yapılamayacağı’ şeklinde tamamen farklı gerekçeler sunduğunu belirten Rus uzman, bu şekilde sunumun bunun arkasındaki gerçek nedenin çok farklı olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı:

“Durum, AB’de bir bakış açısına sahip olan lobicilerin Volkswagen fabrikasının Türkiye’de inşa edilmemesi için uygun olabilecek her türlü nedeni irdelediğini gösteriyor. Görünüşe göre her şey rekabetle ilgili. İnşaatın farklı yerde yapılmasını savunan parlamenterlere rüşvet ödenmiş olabilir”.

Nadein-Rayevskiy, milletvekillerinin başvuruyu yapılmalarının başka bir nedeninin ise fabrikadan çıkacak ürünlerin Türkiye markasını taşımasını istenmemesi olabileceğini söyledi.

Rus uzman, “Ancak parlamenterlerin başvuruda bulunmalarının başlıca nedeninin bunun olduğunu söyleyemem. Zira gelir olsun diye bu küçük ayrıntıdan vazgeçilebilir. Türkiye de, bu konuda çok hassas davranarak ürünlerinde Türk marka, semboller ve isimler kullanmaya çalışıyor olmasına rağmen, bu konuda yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.



Çeviren: Erkan Kurtuluş

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.