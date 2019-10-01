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22:35 01 Ekim 2019
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    Suriyeli sığınmacılar

    ‘AB, Türkiye’nin finansal taleplerini geri çevirmek için sığınmacı sayısını düşük gösteriyor’

    © AA / Rauf Maltaş
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    Almanya'da yapılan ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısının Türk makamlarının açıkladığı gibi 3 milyon 600 bin olmadığı ileri sürülen araştırmayı değerlendiren Rus siyaset bilimci Vladimir Fitin, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin finansal destek talebini geri çevirmek için sığınmacı sayısını düşük gösterdiğine dikkat çekti.

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    © AA / Esenyurt Belediyesi
    Araştırma: Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklanandan düşük
    Almanya Federal Aile Bakanlığı tarafından desteklenen Alman Entegrasyon ve Mülteci Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı Türk makamlarının açıkladığı gibi 3 milyon 600 bin değil. Araştırmaya ilişkin açıklamada, Türkiye'de 2 milyon 700 bin ile 3 milyon arasında Suriyeli sığınmacının bulunmasının ‘gerçekçi’ olduğu belirtildi. Rakamların arasındaki farkın ise Türkiye’nin daha önce orada yaşamış, fakat sonradan ülkelerine geri dönmüş ya da Avrupa’ya gitmiş olanları da hesaba katmasından kaynaklandığı kaydedildi.

    Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik’e açıklamasında, araştırmada verilen rakamların düşük gösterilmeye çalışıldığını ifade etti:

    “Almanya sığınmacı akınına uğramayı istemiyor, Türkiye ise kendi topraklarındaki sığınmacı sayısını sınırlamak istiyor. Diğer yandan Türkiye, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için AB’den ek kaynak almayı reddedecek değil. Dolayısıyla Alman merkezinin yaptığı analizin, olası sığınmacı sayısının düşük gösterecek şekilde hazırlandığı ortada. Türkiye’nin yararlanacağı şeyse, bu sayıyı yüksek tutmak. Mesele şu ki, sığınmacıların sayısı ile ilgili net bir değerlendirmeyi, 100 bin kişiye kadar kesinlik payı ile dahi yapamaz. Ancak yerleşmiş ve oturmuş rakam yaklaşık şu şekilde ifade edilebilir, Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon sığınmacı bulunuyor ve bunların yüzde 95’ini Suriyeliler oluşturuyor”.

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    © AFP 2019 / ARIS MESSINIS
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    Türkiye’nin Avrupa’ya ve özellikle de Almanya’ya sığınmacı akınını önlemiş olmasına rağmen bunu yapması için daha önce vat edilen 5 milyar euroluk tutarı bir türlü alamadığını ve sonuna kadar AB’nin finansmanı arttırmasını beklediğini vurguladı.

    Alman merkezinin yapmış olduğu analizin amacının sosyolojik değil, kesinlikle siyasi olduğunun altını çizen Fitin, şöyle konuştu:

    “Bu araştırma, Türk tarafının beklentilerini önlemeyi ya da azaltmayı, yani Türkiye’nin elinde AB’den ek finans kaynağı talep edecek olanağın kalmamasını hedefliyor”.


    Çeviren: Erkan Kurtuluş

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    Etiketler:
    Suriyeliler, Sığınmacılar, finansal destek, finansal, Türkiye, Avrupa Birliği
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