Diyarbakır’da kitap fuarına ziyaretçi akını: Hedef İstanbul’u geçmek

Diyarbakır 7. Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor. 9 gün sürecek olan fuara 4 gün boyunca 77 bin 221 kişi ziyaret ederken, hedef nüfus oranı ile 2018 yılında 611 bin 444 kişinin ziyaret ettiği İstanbul fuarının ziyaretçi sayısını aşmak.

Bu yıl 7. düzenlenen Diyarbakır Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğruyor. 28 Eylül’de başlayan ve 130 yayın evi ile 250 yazarın katıldığı fuar yoğun ilgi görüyor. Aralarında Ahmet Telli, Mine Söğüt, Altan Öymen, Aytül Akal, Ahmet Şimşirgil, Latife Tekin, Kemal Varol, Şeyhmus Diken, Gaye Boralıoğlu ve İsmail Beşikçi'nin de bulunduğu pek çok yazar fuar kapsamında okurlarla bir araya gelerek toplamda 75 kültürel etkinlik gerçekleştirecek.

İlk gün katılımın 25 bine yakın olduğu fuara 4. gün ziyaretçi sayısı 77 bin 221 kişiye ulaştı. Önceki yıllar 6 gün olarak gerçekleştirilen fuar bu yıl 9 gün olarak planlanırken, nüfus oranı baz alınarak elde edilen ziyaretçi sayısı ile İstanbul Kitap Fuarı’nın ziyaretçi sayısını geçmeyi hedefliyor. İstanbul Kitap Fuarı’na geçtiğimiz yıl 611 bin 444 kişinin ziyaret ettiği açıklanmıştı.

‘PROFESYONEL FUAR ŞİRKETİ URDUK’

TÜYAP ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) süren fuar ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, 2018 yılında 10 yıllık işbirliğinden sonra yeniden 10 yıllık işbirliği anlaşması imzaladıklarını ve profesyonel bir fuar şirketi kurduklarını söyledi.

Kaya “Hedefimiz Diyarbakır ilinin bölgede 22 il hinterlandına hitap edecek bölgesel bir merkez haline gelmesi ve IKBY başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde işbirliği sağladığımız ticaret ve sanayi odaları ve TÜYAP ile ortak fuar organizasyonları gerçekleştirmek. Bu hedefe ulaşmak için 2019 yılında IKBY ile ilişkilere çok önem verdik. Karşılıklı işbirliği protokolleri imzaladıktan sonra fuar organizasyonlarında bir araya geldik ve IKBY ve buradan diğer Ortadoğu coğrafyasına ticaret yapmak, hizmet sunmak isteyen firmalarımız için bir iletişim noktası oluşturduk” dedi.

‘200 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ’

Bu yıl Diyarbakır Kitap Fuarı’nda nüfusa oranlandığında İstanbul Kitap Fuarı’nı aşan bir ziyaretçi sayısına ulaşmayı beklediklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda 6 günlük fuar organizasyonu ilk kez bu yıl Odamızın, valilik, büyükşehir belediyesi, yerel kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın da desteği ile 9 gün olarak düzenliyoruz. 4 gün içinde toplamda 77.221 kişiye ulaştık. 2018 yılında fuar ziyaretçi sayımız 109 bin, katılımcı yayın evi sayımız 120 idi. Bu yıl 160 yayınevi ile 200 binin üzerinde bir ziyaretçi sayısını hedefliyoruz. Bu sayıyı il nüfuslarını baz alarak diğer kitap fuarı düzenlenen iller ile kıyasladığımızda, ilimizde kitap fuarlarına nitelikli bir ilgi gösterildiğini oldukça net bir şekilde görülmektedir. Bu durum Türkiye Yayıncılar Birliği ve yayınevlerince de ifade edilmekte olup, kitap fuarlarımıza destek veren Türkiye Yayıncılar Birliği ve fuara katılım sağlayan yayınevlerimize teşekkür ediyoruz.”

Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin faura desteklerini çektikleri yönünde iddialarla ilgili de konuşan Kaya, her iki kurumun desteğini çekmediğini ve fuarı desteklediklerini söyledi.

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