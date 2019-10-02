AK Partili Özen: Barış koridoru oluşturacağız, ya ABD ile ya tek başımıza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Fırat'ın doğusuna yönelik önemli mesajlar verdi.
Türkiye ile ABD güvenli bölge tesisi konusunda geçtiğimiz ağustos ayı başında mutabakata varsa da o tarihten bu yana Ankara’nın beklentilerinin karşılanmadığı belirtiliyor. Ankara, Suriye’nin kuzeyinde 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge talep ederken, PYD/YPG’nin bölgeden tamamen çıkarılarak, bölgenin kontrolünün de Türkiye’de olmasını istiyor.
'VAKİT KAYBI ENDİŞEMİZİN GERÇEĞE DOĞRU GİDİŞATI SÖZ KONUSU'
Özen, "Geldiğimiz noktada Müşterek Harekat Merkezi’nin işleyişi ile alakalı istenen noktaya da gelebilmiş değiliz. Bu anlamda bir ‘vakit kaybına döner’ endişemizin gerçeğe doğru gidişatı söz konusu, Amerikalı muhataplarımızla yapılan görüşmelerle de bu, net bir şekilde ortaya konuyor. Biz kararlılığımızı sözlerle ifade etmekle birlikte daha önce bunu Cereblus’ta, Afrin’de ortaya koyduk, dolayısıyla aynı kararlılığı Fırat’ın doğusuyla alakalı da göstereceğimizi ve bundan da kimsenin şüphe duymamasını ifade ediyoruz" diye konuştu.
'AMERİKAN BİRLİKLERİYLE KARŞI KARŞIYA GELME ENDİŞESİ'
"Tabii buradaki hassasiyet noktamız; orada bulunan Amerikan birlikleriyle yaşanacak hadiselerden dolayı karşı karşıya gelme endişemiz var" ifadelerini kullanan Özen, şöyle devam etti:
AK Partili Özen, Türkiye’nin en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan ülke konumunda olduğunu belirtiken “Bizim diğer amacımız da Türkiye’de misafir ettiğimiz yaklaşık 4 milyon Suriyelinin kendi topraklarında yaşamalarını sağlamak. Orada 5 bin nüfuslu 140 köy ve 30 bin nufüslü 50 ilçe kurmayı arzu ediyoruz ve yaşanabilir bir ortam sağlayıp özellikle Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında yaşayabilecekleri bir altyapıyı kurmak istiyoruz” dedi.
Özen, Astana garantörü ülkeler, Rusya ve İran’a da işaret ederek, “Bunu diğer ülkelerle birlikte yapma arzumuzu da ısrarla ifade ediyoruz” diye konuştu.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)