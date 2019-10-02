AK Partili Özen: Barış koridoru oluşturacağız, ya ABD ile ya tek başımıza

AK Partili Refik Özen, "Suriye’nin kuzeyinde barış koridoru oluşturacağız, bunu ya ABD ile ya tek başımıza yapacağız" derken buradaki hassasiyet noktasının "Amerikan birlikleriyle karşı karşıya gelme endişesi" olduğunu ifade etti. Özen, "İstiyoruz ki terör unsurlarını ABD ile temizleyelim ama netice alamazsak çözümü kendi başımıza üretiriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Fırat'ın doğusuna yönelik önemli mesajlar verdi.

ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge tesisi çalışmalarının devam ettiği aşamada Erdoğan'ın "Özellikle Fırat’ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık. Türkiye’nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır" sözleri dikkat çekti.

Türkiye ile ABD güvenli bölge tesisi konusunda geçtiğimiz ağustos ayı başında mutabakata varsa da o tarihten bu yana Ankara’nın beklentilerinin karşılanmadığı belirtiliyor. Ankara, Suriye’nin kuzeyinde 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge talep ederken, PYD/YPG’nin bölgeden tamamen çıkarılarak, bölgenin kontrolünün de Türkiye’de olmasını istiyor.

'VAKİT KAYBI ENDİŞEMİZİN GERÇEĞE DOĞRU GİDİŞATI SÖZ KONUSU'

Sputnik'e konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de süreçle ilgili ABD’ye 'istenilen güvenin duyulamadığını' ifade etti.

Özen, "Geldiğimiz noktada Müşterek Harekat Merkezi’nin işleyişi ile alakalı istenen noktaya da gelebilmiş değiliz. Bu anlamda bir ‘vakit kaybına döner’ endişemizin gerçeğe doğru gidişatı söz konusu, Amerikalı muhataplarımızla yapılan görüşmelerle de bu, net bir şekilde ortaya konuyor. Biz kararlılığımızı sözlerle ifade etmekle birlikte daha önce bunu Cereblus’ta, Afrin’de ortaya koyduk, dolayısıyla aynı kararlılığı Fırat’ın doğusuyla alakalı da göstereceğimizi ve bundan da kimsenin şüphe duymamasını ifade ediyoruz" diye konuştu.

'AMERİKAN BİRLİKLERİYLE KARŞI KARŞIYA GELME ENDİŞESİ'

"Tabii buradaki hassasiyet noktamız; orada bulunan Amerikan birlikleriyle yaşanacak hadiselerden dolayı karşı karşıya gelme endişemiz var" ifadelerini kullanan Özen, şöyle devam etti:

"Bu anlamda da biz istiyoruz ki bunu oradaki Amerikalılarla birlikte çözebilelim, oradaki terör unsurlarını birlikte temizleyelim ama şu ana kadar maalesef ortak devriyeler, uçuşlar yapılsa da bunları sonuca matuf işler olarak görmüyoruz maalesef ve bir netice almış da değiliz. Bundan sonraki süreç, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğindeki barış koridorunun oluşturulmasını gerçekleştireceğiz ve bunu ya Amerikayla birlikte ya tek başımıza yapacağız. Askeri güçlerimiz o noktada zaten gerekli hazırlıklarını yapıyorlar, biz istiyoruz ki bunu birlikte yapalım ama birlikte netice alamazsak kendi başımıza bunun çözümünü üretme cesaretine ve yeteneğine sahip bir ülkeyiz."

AK Partili Özen, Türkiye’nin en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan ülke konumunda olduğunu belirtiken “Bizim diğer amacımız da Türkiye’de misafir ettiğimiz yaklaşık 4 milyon Suriyelinin kendi topraklarında yaşamalarını sağlamak. Orada 5 bin nüfuslu 140 köy ve 30 bin nufüslü 50 ilçe kurmayı arzu ediyoruz ve yaşanabilir bir ortam sağlayıp özellikle Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında yaşayabilecekleri bir altyapıyı kurmak istiyoruz” dedi.

Özen, Astana garantörü ülkeler, Rusya ve İran’a da işaret ederek, “Bunu diğer ülkelerle birlikte yapma arzumuzu da ısrarla ifade ediyoruz” diye konuştu.

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