Bir süredir kanser tedavisi gören ve 30 Eylül’de hayatını kaybeden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Tümamiral Soner Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Polat için Levent Camii’nde öğle vakti tören düzenlendi.

Törene Polat'ın ailesinin yanısıra, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Emekli Tümamiral Ahmet Yavuz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ile çok sayıda emekli asker, siyasetçi ve basın mensubu mensubu katıldı.

​Binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanan Polat'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. Emekli Tümamiral Soner Polat 30 Eylül tarihinde, uzun zamandır kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Polat için Pakistan, Rusya, İran ve Suriye dahil olmak üzere çok sayıda taziye mesajı yayınlanmıştı.

© Sputnik / Elif Sudagezer Emekli Tümamiral Soner Polat son yolculuğuna uğurlandı.

SONER POLAT KİMDİR?

Bir süredir İstanbul'da tedavi gören Soner Polat, 30 Eylül'de 61 yaşında hayatını kaybetmişti.

Soner Polat, 1958'de Van'da dünyaya geldi. Deniz Harp Okulundan 1979'da mezun olduktan sonra çeşitli harp gemilerinde görev alan Polat, Turgutreis Fırkateyni'nin komutanlığını yaptı. Genelkurmay Karargahı'nda istihbarat birimlerinde de görev yapan Polat, Roma Deniz Ataşesi olarak İtalya'da bulundu. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı özel sekreterliği ve Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Roma'daki NATO Savunma Koleji'nden mezun olan Polat, 2005'te tuğamiralliğe terfi etti.

BALYOZ SÜRECİNDE HEDEF ALINMIŞ VE TUTUKLANMIŞTI

Bu rütbede 2005-2007 yıllarında Ankara'da Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, 2007-2009 yıllarında Mersin’de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev yapan Polat, tümamiralliğe 2009'da terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na atandı. Bu görevini sürdürürken, 11 Şubat 2011'de Balyoz davası nedeniyle tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'nde yattı. Ağustos 2013'te Yüksek Askeri Şurada emekliye sevk edilen Polat, 6 Eylül 2013'te Hasdal'dan Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Balyoz davasında özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan Polat, Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasında hak ihlali yapıldığına yönelik oy birliğiyle aldığı kararı ile 19 Haziran 2014'te tahliye edildi. Şubat 2015'te Vatan Partisi'ne üye olan Polat, genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Sevgi Polat ile evli olan Amiral Soner Polat'ın İhtilal Harbi’nde Bahriyemiz, Yeniden Kazanmak ve Türkiye İçin Jeopolitik Rota adlı kitapları var.

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