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21:32 02 Ekim 2019
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    Suriye - Türkiye sınırı / Kilis

    Rus uzman: Türkiye ile Suriye arasında temas kaçınılmaz

    © REUTERS / Murad Sezer
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    Türkiye'nin bölgede varlık gösterdiğini ve kendi jeopolitik çıkarları bulunan bir ülke olduğunu söyleyen Rus siyaset uzmanı Yuriy Poçta, bu nedenle Türkiye ile Suriye arasında koordinasyon kurulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

    © Sputnik / POOL
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye ve Türkiye arasında sınır bölgesi konusunda mutabakat sağlanmasına destek sunacağını ve bunun iki ülke arasında teması sağlamasını umduklarını belirtmişti.

    Lavrov'un sözlerini Sputnik için yorumlayan Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi Bölümü'nden Prof. Yuriy Poçta, "Türkiye ile Suriye arasında koordinasyon kurulması kaçınılmaz. Zira Türkiye, bölgede varlık gösteren ve kendi jeopolitik çıkarları bulunan bir ülke. Rusya'nın tutumu tüm tarafların çıkarlarının gözetilmesini öngörüyor. Öncelikle de, Suriye halkının ve devletinin. Bunun yanında, Türkiye'nin de kaygıları olduğunu anlıyoruz. Kendi güvenliği ve terörle mücadele konusunda kaygıları var. Türkiye, Esad'ı reel bir siyasetçi olarak tanıyor, Esad'la müzakere yapılması tamamen mümkün. Bu açıdan bakıldığında, Suriye'den çıkmak istemeyen, sığınmacı kamplarını kontrol eden, Kürtleri müttefikleri olarak gören ABD, Suriye'de fazlalık konumunda. ABD'nin desteğini alan Kürt milisler, hem Şam hem de Ankara için olumsuz bir faktör" ifadelerini kullandı.

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    © AA / SEFA KARACAN
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    Poçta, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalara başlamasının Türkiye'yle koordinasyon için uygun bir an olacağını kaydetti.

    Poçta, "Anayasa süreci başlarken, IŞİD'in büyük bölümü imha edilmiş ya da ülkeden kaçmışken, Suriye'nin bu bölümündeki sorunların çözümü için Suriye-Türkiye temaslarının gerçekten gerekli olduğu bir aşama başlıyor" dedi.  

    Poçta'ya göre ABD, Suriye'deki çıkarlarının korunması için Türkiye'yle anlaşmaya çalışacak ancak Türkiye, Washington'un çıkarlarını korumayacak.

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    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    'SURİYE'DEKİ DENKLEMDE ABD FAZLALIK'

    Suriye'de oluşan zor denklemde ABD'nin fazlalık olduğunu ve şu anda ABD'nin siyasi anlamda bölünmüş bir ülke olmasının da önemli rol oynadığını ifade eden Poçta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trump, Suriye gibi ülkelerde bulunmanın anlamsız olduğunu düşünüyor, Afganistan'dan çıkmaya çalışıyor. Derin Derin Amerikan devleti ise, tüm ülkelerde ve bölgelerde varlığını genişletmeyi ve korumayı hedefliyor. Amerikan siyasetinin nasıl çelişkili ve tutarsız olduğunu görüyoruz. Bu durumda, Türkiye, Suriye ve Rusya'nın, Suriyelilerin kendi sorunlarını çözmesi gerektiği konusundaki duruşu, ABD'lilerin bu bölgedeki varlıklarını daha fazla sınırlandırması veya sonlandırması gerektiği gerçeğini etkileyebilir."

    LAVROV NE DEMİŞTİ?

    Lavrov, Rusya'nın Suriye ve Türkiye arasında sınır bölgesi konusunda mutabakat sağlanmasına destek sunacağını belirtmişti.

    Dışişleri Bakanı, "Bu durumun, Suriye ve Türkiye hükümetleri arasında bir etkileşim konusu olmasından yana olduğumuzu söyleyebilirim. Tarafların bu konuda mutabakat sağlayabileceğini düşünüyorum. Bunun için her türlü desteği vereceğiz" diye konuşmuştu.

    Lavrov, Rusya'nın görüşüne göre Adana Anlaşması'nın bu durumun çözümü için hukuki dayanak olarak kullanılabileceğini kaydetmişti.

    Çeviren: Fatih Kuduğ

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    Etiketler:
    Suriye, Türkiye, Rusya
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