'Macron, Türkiye’nin sorunlarına parmak basıyor ama kendi sorunlarına göz yumuyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) yaptığı konuşmasında Türkiye'nin Suriye ve ülkedeki ifade özgürlüğüne yönelik politikayı ağır bir dille eleştirmişti.

Macron’un ifadelerini kınayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Macron’un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum” demişti.

Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Doç. Aleksey Obraztsov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Deneyim gösterdiği gibi, Sayın Macron uluslararası diplomasi konularında dünkü anlayışla yaşıyor. Rusya’nın diplomatik çabaları, herkesin yavaş yavaş dünyanın tek kutuplu olmadığı anlamasına yol açtı. Ama maalesef henüz Sayın Macron bunu anlamıyor. Türkiye anlıyor. Uzun zamandır büyük, önde gelen bölgesel güç statüsü için mücadele eden Türkiye nihayet istediğini elde ettiğini hissetti. Suriye’deki eylemleri, İran’a yönelik duruşu bunu gösteriyor. Bu yüzden Türkiye uluslararası arenadaki çıkarlarını ifade etme konusunda kendini çok daha rahat ve özgür hissetmeye başladı”.

Aynı zamanda Türkiye’de, aralarında sistem içi ve dışı muhalefete söz verme gibi belli sorunların olduğunu dile getiren Rus uzman, “Ama bu tür sorunlar tüm ülkelerde var. Sadece komşunun sorunlarına parmak basmak, kendi sorunlarına ise göz yummak, tek kutuplu dünyaya çok özgüydü. Maalesef henüz bazı politikacılar bunu kavramış değil. Böyle bir düzeydeki politika için genç olmasına rağmen Sayın Macron’un henüz bunu anlamayanlardan biri olduğu ortada” yorumunda bulundu.

Macron’un, Türkiye’yi sığınmacı konusunu Avrupa’ya baskı aracı olarak kullanmakla suçladığını hatırlatan Obraztsov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ve AB ülkeleri arasında bir anlaşmanın olduğunu unutmayalım. Bu anlaşma, sığınmacıları kabul eden ülkenin büyük finansal sıkıntılar yaşamaması yönünde bazı finansal yükümlülükler öngörüyor. Türkiye, AB’de aldığı tazminatın yetersiz olduğu ve AB’nin üzerine aldığı taahhütleri yerine getirmediği görüşünde. Türk yönetiminin açıklamaları bundan kaynaklanıyor. Ayrıca Türkiye, topraklarındaki sayısız mültecinin, mevcut anlaşmazlıklarda argüman olarak kullandığı çok güçlü siyasi bir koz olduğunun da farkında”.

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