TBMM’den Türkiye’nin Asya Verimlilik Teşkilatı’na katılmasına onay

Meclis’in yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlarken, ilk ele alınan konu ise Türkiye’nin Asya Verimlilik Teşkilatı (ATV) Kuruluş Anlaşmasına katılmasını öngören yasa oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasanın görüşmelerinde Türkiye’nin söz konusu teşkilata katılmasının önemini MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir anlattı.

MHP’li İsmail Özdemir, Asya Verimlilik Teşkilatı’nın Asya ve Pasifik'te verimliliği artıracak sosyoekonomik gelişmelere katkı sağlamak misyonuyla 1961 yılında Tokyo'da kurulan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bölgesel bir kuruluş olduğunu, toplamda da 20 ülkeden oluştuğunu belirtti. Özdemir, çalışma alanı oldukça geniş ve kapsamlı olan Asya Verimlilik Teşkilatı’nın özellikle ulusal verimlilik merkezlerinin güçlendirilmesi yoluyla KOBİ'lerin geliştirilmesi, inovasyona dayalı verimlilik artışı, 'yeşil verimlilik' kavramının yaygınlaştırılması ve bu alandaki çalışmalar konusunda öncü kuruluşlardan bir tanesi olduğunu kaydetti. Özdemir, şöyle devam etti:

‘ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN ÜLKEMİZE SAĞLAYACAĞI KATKI FAZLADIR’

“Anlaşıldığı üzere, Asya Verimlilik Teşkilatının, KOBİ'lerin desteklenmesi, inovasyon kaynaklı verimlilik artışına ivme kazandırılması ve yeşil verimliliğin artırılmasına yönelik hedefleri Türk sanayi stratejisinin stratejik amaçlarıyla da örtüşmektedir. Ülkemizin Asya Verimlilik Teşkilatına üyeliğiyle kamu kurumu, üniversite ve özel sektör çalışan ve yöneticilerinin Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından verilen özgün içerikli eğitim, seminer ve çalıştaylara katılımı sağlanarak ve tüm sektörlerde verimlilik odaklı yapısal dönüşümün altyapısına katkıda bulunularak sosyoekonomik gelişim açısından olumlu getiriler elde edilmesi değerlendirilmektedir. Bu anlamda, Asya Verimlilik Teşkilatının organizasyon yapısı içindeki birimlerde bizim vatandaşlarımızın da görev alması ilerleyen aşamalarda ve şimdi de mümkün olabilecek, bu sayede de uluslararası kuruluşlardaki hem görünürlüğümüz hem de etkinliğimiz artmış olabilecektir. Dolayısıyla anlaşmaya katılmamızın ülkemize sağlayacağı katkı hiç şüphe yok ki fazladır. “

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Yeniden Asya’ açılımına ilişkin açıklamalarını hatırlatan MHP’li Özdemir, bunun son derece yerinde olduğunu söyledi. Özdemir, “Gerek nüfus itibarıyla gerek ekonomik veriler itibarıyla gerekse güvenlik konuları başta olmak üzere diğer alanlarda da Asya Kıtası, hemen her ülke açısından küresel siyaseti yönlendirici, aynı zamanda ülkelerin sadece kendi toprakları içerisinde olmayıp bölgesel siyasetleri de dikkate alındığında istikrarlarını tesis etmeleri anlamında, küresel barışın korunması anlamında da büyük anlam ve önem kazanıyor” dedi.

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