Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu

Edinilen bilgiye göre, Başkan Yavaş, Gökçek hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla mesnetsiz iddialarda bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mansur Yavaş, konu ile ilgili paylaşımları nedeniyle Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.
October 3, 2019
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sorular hakkında “İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıldan ciddi anlamda farklı olmadığını gördük. Salgın mevsimsel ve dönemsel. En azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.
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