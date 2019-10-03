Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’da içme suyunun kirli olduğunu iddia ederek, mevsimsel yaşanan hastalıkları bu kirliliğe bağlamış ve konu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Bu iddialar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Yavaş, Gökçek hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla mesnetsiz iddialarda bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mansur Yavaş, konu ile ilgili paylaşımları nedeniyle Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sorular hakkında “İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıldan ciddi anlamda farklı olmadığını gördük. Salgın mevsimsel ve dönemsel. En azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

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