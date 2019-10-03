Boğaziçi Üniversitesi'nde Rusya Çalıştayı düzenlenecek

Boğaziçi Üniversitesi-Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Birinci Uluslararası Rusya Araştırmaları Çalıştayı, 10-11 Ekim'de gerçekleşecek. Çalıştay, tarih alanında çalışma yapan öğretim üyeleriyle öğrencileri Rus tarihçilerle bir araya getirmeyi ve Rus tarihinin kendi kaynaklarından okunmasına aracı olmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi-Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Birinci Uluslararası Rusya Araştırmaları Çalıştayı, 10-11 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) ev sahipliğinde ve Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) desteğiyle gerçekleşecek etkinlik, tarih alanında çalışma yapan öğretim üyeleri ve öğrencilerini, Rus tarihçilerle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Sempozyum ayrıca, Türk araştırmacıların Rus tarihi üzerine yapacakları araştırmalarda birincil kaynaklara, arşivlere doğrudan erişim sağlayabilmeleri için bilgi paylaşımı ve akademik işbirliği geliştirmeyi hedefliyor.

Etkinlikte, St Petersburg Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Kirill Nazarenko, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Birtek, Moskova Devlet Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek ve Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Olga Kazmina gibi önemli isimler konuşmacı ve moderatör olarak yer alacak.

‘TÜRKİYE, RUS TARİHİNİ HEP BATI KAYNAKLARINDAN OKUYOR, BUNUN KIRILMASI GEREK’

Organizasyonun koordinasyonunu sağlayan Engin Kurtay, söz konusu çalıştayın alanında bir ilk olduğuna işaret ederek “Şimdiye kadar Türkiye ve Rusya’nın iki köklü devlet üniversitesinin katılımıyla bu gibi bir çalıştay gerçekleştirilmedi. Bu etkinlik, alanında bir ilk olması itibariyle büyük önem taşıyor” dedi.

Rus tarihinin Batı kaynakları yerine Rusya’nın kendi kaynaklarından öğrenilmesinin tarih alanındaki çalışmalar açısından önemine işaret eden Kurtay “Rus tarihi, üzerine en çok spekülasyon yapılan ve farklı okumalar sebebiyle en çok çelişki barındıran bir alan. NATO üyesi olması itibariyle Batı paktında olan Türkiye de, sol Rusya’yı hep Batı kaynaklarından öğrendi, Rus tarihini hep İngilizce okudu. Bu durumun, Türkiye’de Rusça bilen sayısının az olmasıyla bağı da var. Ancak biz bunun kırılması amaçlıyoruz. Zira, Türkiye’de üniversiteler, müfredatları, bu alanda da Batı kültürünü empoze ediyor” ifadelerini kullandı.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.