‘Türkiye, ABD’ye rağmen Astana ülkelerinin desteğiyle bir an önce Fırat’ın doğusuna girmeli’

Türkiye ile ABD arasında Suriye’de kurulmasına karar verilen güvenli bölge planına ilişkin anlaşmazlık sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Türkiye’ye önemli bir destek mesajı geldi. ABD'nin Türkiye’nin bölgedeki meşru taleplerini göz önünde bulundurmaya hazır olmadığına vurgu yapan Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun anlaşılır olduğunu ifade etti. Ağustos ayının başında imzalanan ancak uygulanması noktasında yol alınamayan ‘güvenli bölge’ anlaşmasını ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna gerçekleştirmesi olası askeri operasyonunu, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Sputnik’e değerlendirdi.

‘TÜRKİYE’NİN ABD’YE RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ OPERASYON, ABD’NİN VARLIĞINI SORGULATACAKTIR’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamalarını, Rusya’nın Türkiye’yi ABD’ye rağmen, operasyon gerçekleştirmesinde desteklediği şeklinde yorumlayan Dr. Babüroğlu “Lavrov’a katılıyorum çünkü Astana aktörleri olan Türkiye, Rusya ve İran, ABD’nin Suriye'deki varlığından rahatsız. Özellikle Rusya ve İran, ABD’nin Suriye’yi parçaladığını, bunun getirdiği tehlikeleri ve ABD’nin bölgeden derhal çekilmesinin gereğini Ankara’daki son Astana zirvesinde açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Rusya, Türkiye’nin güvenli bölge planı kapsamında Fırat’ın doğusuna yapacağı bu operasyonu destekliyor. Neden? Çünkü Türkiye bu operasyonu ABD’ye rağmen yaparak ABD’nin oradaki varlığını sorgulatacaktır. Ayrıca, Şam yönetimi kısa bir süre önce PYD/PKK terör örgütünü ‘tehdit’ olarak gördüğünü belirtti. Rusya da aynı şekilde. Türkiye, bu operasyonu daha fazla geciktirmemeli” ifadelerini kullandı.

‘ABD’NİN AMACI, TÜRKİYE’Yİ SURİYE KONUSUNDA SÜREKLİ OYALAMAKTIR, TÜRKİYE HAREKAT İÇİN VAKİT KAYBETMEMELİ’

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik görüşmelerin halen devam ettiğine ancak bu sürecin Türkiye için “zaman kaybı” olduğuna değinen Dr. Babüroğlu “ABD sürekli Türkiye’yi oyalama taktiği içerisinde ve Türkiye maalesef operasyon gerçekleştirmede gecikiyor. Dolayısıyla Türkiye ABD ile bu diplomatik işbirliğini bırakmalı. Türkiye’nin ABD ile birlikte Şanlıurfa’da oluşturduğu Birleşik Müşterek Harekat Merkezi, Türkiye’nin güvenli bölge hedefini karşılamayacaktır. Türkiye’nin ABD ile birlikte yürüttüğü devriye faaliyetleri de, Türkiye’nin güvenli bölge hedeflerini karşılamayacaktır. Dolayısıyla Türkiye, kendi yağıyla kavularak, ABD’ye rağmen Fırat’ın doğusuna politik hedeflerini karşılayabilecek bir güvenli bölgenin tesisi amacıyla operasyon düzenlemelidir. Çünkü ABD’nin tek amacı Türkiye’yi oyalamaktır” diye devam etti.

‘ABD’NİN PLANLARI TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ 4 ÖNEMLİ POLİTİK HEDEFİYLE UYUŞMUYOR’

Türkiye’nin Suriye’deki politik hedeflerinin hatırlanması gerektiğine işaret eden Babüroğlu “Türkiye’nin Suriye’deki politik hedefleri PYD/PKK terör örgütünü etkisiz hale getirerek sınır güvenliğini sağlamak, Fırat’ın doğusunda terör koridorunu engellemek, Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine emniyetle dönmesini sağlamaktır. Ancak ABD’nin Tel Abyad ile Resulayn arasında kurulmasını hedeflediği 140 kilometrelik alandaki 5,10 ya da 20 kilometrelik alanda devriye faaliyetleri yapılması veya orada üs ve gözetleme noktalarının oluşturulması Türkiye’nin saydığım bu 4 politik hedefinden hiçbirine hizmet etmiyor” dedi.

‘SURİYE’DE 480 KİLOMETRELİK ALANDA 30-40 KİLOMETRE DERİNE GİDİLMELİ’

Türkiye’nin 480 kilometre sınırında yaklaşık 30-40 kilometre derinlikte operasyon yapmasının Türkiye’nin güvenliğine hizmet edeceğini vurgulayan Dr. Babüroğlu “Türkiye bu operasyonu, 480 kilometre sınırında yaklaşık 30-40 kilometre derinlikte yapar ve oradaki yerleşim birimlerini de kendi kontrol ederse, o zaman bunun Türkiye’nin hedefleri açısından anlamı olur. ABD, hiçbir zaman Türkiye’nin 4 politik hedefine uyan bir formüle sıcak bakmayacak her zaman oradaki ortağım dediği PYD/PKK’yı sürekli güçlendirmeyi sürdürecektir. Türkiye’nin bu operasyonu geciktirmesi, ülkenin güçlenen bir terör örgütü, hatta kukla PYD/PKK terör devletçiği ile karşılaşmasıyla neticelenebilir. Türkiye hızla bu operasyonu gerçekleştirmelidir” diye ekledi.

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