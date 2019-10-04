Gaziantep Üniversitesi Rektörü: İleride Suriye’yi altyapısı güçlü, eğitimli kadrolar şekillendirsin istiyoruz

Yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’den önemli bir hamle geldi. Suriye'de 3 fakülte kuruyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Türkiye, Suriye'de Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı 3 fakülte kurma kararı aldı. Söz konusu fakülteler, Azez, El Bab ve Afrin'de yer alacağı açıklandı. Türkiye’nin bu stratejik önemdeki hamlesini Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Sputnik’e değerlendirdi.

‘SURİYELİLERİN KENDİ DİLLERİNDE YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMESİNİN ÖNÜ AÇILDI’

Türkiye’nin söz konusu adımının, ülkenin 2011 yılından beri Suriyelilere verdiği destek kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Gür “2011 yılında Suriye krizi olduğundan beri Türkiye’de, insani anlamda Suriyeli sığınmacılara her türlü destek veriliyor. Eğitim hakkı da kutsal olduğu için, biz 2011 yılından beri yüksek öğretim anlamında da her türlü desteği veriyoruz. Tabii, bu desteği bir adım öteye, yüksek öğrenime de taşımak istedik. Bu kararla birlikte Suriyeliler kendi dillerinde eğitim görebilecekler” dedi.

‘CERABLUS’TAKİ BAŞARI GÖRÜLÜNCE 3 FAKÜLTE KURMA KARARI ÇIKTI, AMAÇ GENÇLERİN EĞİTİMSİZ KALMAMASI’

Gaziantep Üniversitesi 2018 yılının Nisan ayında da Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu açtığını ve oradaki başarıyı diğer bölgelere taşıma niyetleri olduğunu aktarak Rektör Gür “İngilizce, Türkçe ve Arapça dillerinde eğitim veren Türkiye’deki tek üniversite olarak bizlerin geçen yıl Cerablus’ta yakaladığı başarı görülünce, 3 tane fakülte kurulması kararı çıktı. Özellikle güvenlikli alanlarda kalanların eğitimsiz kalmamaları, yükseköğretime geçiş yapabilmeleri yani o gençlerimizin eğitim haklarını da koruyabilmek adına, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve kararnamesiyle Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokulları kurulmuş oldu. Zaten bir yıldır orada Arapça lisans diliyle eğitim görülüyordu” ifadelerini kullandı.

‘İLERİDE SURİYE’Yİ ALTYAPISI GÜÇLÜ EĞİTİMLİ KADROLAR ŞEKİLLENDİRSİN İSTİYORUZ’

Amacı, Suriye’nin geleceğini şekillendirecek eğitimli kadrolar yetiştirmek olduğuna işaret eden Prof. Gür “El Bab’ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez’de İslami İlimler Fakültesi, Afrin’de ise Eğitim Fakültesi olacak. Amacımız oradaki gençlerimizin okuması ve böylece Suriye’nin altyapısı güçlü ve eğitimli kadrolar tarafından şekillenmesi. Çünkü oranın eğitimsiz bırakılan gençleri, ileride dünyanın sorunu haline gelirler. Türkiye olarak bu anlamda potansiyelimiz hep çok güçlüydü. Gaziantep Üniversitesi de yılların deneyimini aktararak, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve YÖK Başkanlığımız da destekleriyle fakülte kurulum kararı alınmış oldu. Pazartesiden itibaren aktif olarak eğitime başlıyoruz” diye konuştu.

‘EĞİTİM DİLİ ARAPÇA AMA TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜYLE İLERİYE DÖNÜK ALTYAPI OLUŞTURULUYOR’

Üniversitenin eğitim dilinin Arapça olacağına vurgu yapan Rektör Gür “Oranın yerel dilinin Arapça olmasını önemsiyoruz. Bu sebeple açılan fakültelerde eğitim dilimiz Arapça ama aynı zamanda Afrin’de Türkçe öğretmenliği bölümü de açılarak, o bölgede isteyenlere Türkçe öğretilerek ileriye dönük altyapı oluşturuluyor. İleride Türkiye’nin hassas konuları içerisinde gerekli olan düzenlemeler yapılacaktır. Afrin’de Eğitim Fakültesi altında Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık bölümü açılıyor. Diğer taraftan sınıf öğretmenliği bölümü açılıyor. Eğer orada yükseköğretim açısından bir hedef koymazsanız gençler okumak istemezler. Dolayısıyla Türkiye burada çok önemli bir rol üstlenmiş oldu” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ FAKÜLTELERİ TOPLAM 13 BÖLÜMLÜ VE 800 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ OLACAK’

Cerablus’ta bulunan meslek yüksekokulunda 9 bölüm, El Bab’ta İktisat Fakültesi'nde 3 bölüm, Azez bölgesindeki İslami İlimler Fakültesi’nde 1 bölüm, Afrin’deki Eğitim Fakültesi’nde de 3 bölüm olacak. Toplamda bu yıl için, 800’e yakın öğrenci eğitim görecek” diye devam etti.

‘SURİYE’DE ÖĞRETMEN, DİN ADAMI VE İKTİSATÇI YETİŞTİRMEK ÖNCELİKLİ MESELE’

Rektör Gür “Özellikle o bölgede öğretmen yetiştirmek gerekiyor. Çünkü çocukları yetiştirecek öğretmen eksiği var. Pedagojik formasyon almış olan öğretmenlere ihtiyaç var. Afrin’deki Eğitim Fakültesi bu açıdan çok önemli. Diğer taraftan orada ekonomiyi canlandırmak, iş imkanları oluşturmak lazım. Bu sebeple İktisat Fakültesi çok önemliydi. Öbür taraftan ise, özellikle o bölgede din adamlarının yetiştirilmesi lazım. Bunun için de Azez’deki fakülte çok önemli. Bu sebeple 3 fakülte de kendi içerisinde çok önemli” dedi.

‘SURİYE’DEKİ FAKÜLTELER 1 HAFTA İÇİNDE EĞİTİME BAŞLIYOR’

Türkiye’nin Suriye’deki insani krizin çözümü için önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Rektör Gür “Meseleye insani, etik ve ahlaki ölçüsünden bakılıyor. Gaziantep Üniversitesi’nin de büyük bir devlet üniversitesi olarak 107 ülkeden, uluslararası 4 bin 200 öğrencisi var. Suriyelilere de bu konuda özel bir ilgi göstererek ve eğitim hakkının kutsallığını koruyarak eğitim veriyor. Bunu da sadece kendi kampüsünde değil, sınır dışında bir kampüs kurdu ve Arapça eğitim veriyor. Bu da Gaziantep Üniversitesi’nin önemli bir ayrıcalığıdır. Önümüzdeki hafta yani Pazartesi günü aktif eğitime başlıyoruz” diye konuştu.

‘HOCALAR, DEKANLAR GÖREVE BAŞLADI, GEREKLİ SINAVLARI GEÇEN ÖĞRENCİLERİN KAYDI ALINACAK’

Rektör Gür “Biz bunların hazırlıklarını yapmıştık. Bizim genelge ve yönetmeliklerler bağlı olduğumuz Yabancı Öğrenci Alım Sınavı var. Zaten Suriye’de, güvenlikli bölgede sınav yapmıştık daha önceden. 2 bin 900 öğrenci müracaat etmişti. YÖS’e (Uluslararası Yabancı Öğrenci Alım Sınavı) girmeden hiçbir öğrenci kayıt olamıyor. Bu bütün dünyada yaptığımız, geçerli olan bir sınav. YÖS sınav sonucu olması da yetmiyor, belli bir puan alma zorunluluğu var. Aynı ÖSYM’de olduğu gibi, belli bir puanın altında kalırsa, hiçbir kayıt hakkı olmuyor. Özetle, YÖS sınavına girmek ve belli bir puan almak zorunda. Böylelikle kayıt hakkı kazanıyorlar. Şu anda, bunların hepsinin yerleştirilmeleri yapıldı zaten. Hocalar alındı, dekanlarımız da dahil olmak üzere görevlendirmeler yapıldı” diye ekledi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.