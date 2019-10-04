‘F-35 açıklamaları, para kaybeden ABD generallerinin geleneksel dansı’

ABD’nin Avrupa Komutanı Wolters’in Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, bu tür açıklamaların, para kaybeden ABD generallerinin “ritüel dansı” olduğunu belirtti.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, “NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur” ifadelerini kullanmıştı.

'ABD, TÜRKİYE'Yİ BİR TÜRLÜ AFFEDEMİYOR'

Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Meselenin kardeş ve aile ilişkileri olmadığını söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum, zira ABD’liler daha önce böyle ilişkilerin olduğunu hatırlamıyordu. Mesele şu ki ABD, hava savunma sisteminin temel aracı olarak Rus S-400 sistemini alan Türkiye’yi bir türlü affedemiyor. ABD yetkililerin sert açıklamalarına bakılırsa bu, anlaşmazlık değil ABD-Türkiye ilişkilerinde gerçek krize yol açtı. Son bir yıldır, Ankara’ya yönelik hiç de kardeşçe olmayan baskı çabalarını ve hatta tehditler gözlemliyoruz, ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimini teyit etti ve ilk S-400 partisi teslim edildi bile”.

'ABD'NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİ KURMAYA DEVAM ETMESİ GEREKİYOR'

ABD’nin F-35’i Türkiye’ye satıp satmayacağının tamamen ABD-Türkiye ikili ilişkileri ilgilendirdiğini, ama Türkiye’nin, her zaman bir alternatifi olduğunu çok iyi bildiğinin altını çizen uzman, “Eğer ABD F-35 satmazsa Türkiye, 5. nesil Su-57 veya 4++ nesil Su-35 alabilir. Türkiye, NATO dışında başka ülkelerden silah alarak kendi ulusal çıkarlarını savunuyor ve hayata geçiriyor, ABD ve NATO’nun kontrolü altında olmayı reddediyor” ifadelerini kullandı.

Halihazırda ABD’nin Türkiye’yi, F-35 programına geri dönebileceğine ikna etmeye çalıştığını dile getiren Korotçenko, “Oysa aslında misal Wolters bu açıklamasında, S-400 ve F-35’lerin aynı yerde olamayacağına da işaret etti” dedi.

“Wolters’in sözleri, parayı kaybeden ABD generallerinin ritüel dansı” diyen Korotçenko, “ABD’nin, bu konuya yeniden ve yeniden dönmek ve yeni koşullar, bahaneler ve sebepler sürmek yerine bu sayfayı geride bırakması ve Türkiye ile ilişkileri kurmaya devam etmesi gerekiyor” diye ekledi.

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