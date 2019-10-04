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23:43 04 Ekim 2019
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    ABD bayrağı

    “ABD’nin Yunanistan’daki yeni üsleri, Türkiye dışında tüm NATO ülkelerini koruyacak”

    © REUTERS / Jorge Duenes
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    ABD’nin Yunanistan’daki askeri varlığını genişletmesini değerlendiren Rus uzman Fenenko, yeni üslerin Türkiye dışında tüm NATO ülkelerini koruyacağını belirtti.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın yapılacak Atina ziyareti sırasında, iki ülke arasında yeni savunma anlaşması imzalanacak. Anlaşma, Yunanistan’da yeni ABD askeri üslerin yapımını öngörüyor. Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD’nin Yunanistan’da yeni üsler kurma arayışına girmesine, Türkiye'nin 'davranışlarının' mahal verdiğini ifade etti.

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    Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin son 15 yıldır Yunanistan ile böyle bir anlaşma yapmayı planladığını belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    “2003’ten başlayarak Türkiye ve ABD’nin yollarının ayrıldığı anlaşıldı. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle ABD, Irak savaşının ardından ‘Kürdistan’ oluşturma yönünde seçimini yaptı, bu da Türkiye için tehlikeli. İkincisi, Türkiye’ye yönelik toprak iddiasında olan Bulgaristan NATO’ya alındı. Üçüncüsü, Türkiye ABD’den birkaç kez Irak’ın kuzeyindeki PKK’ya yönelik operasyonlarına engel olmaması istedi, ABD bunu reddetti”.

    Rusya- Türkiye- Bayrak
    © AA /
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    Türkiye’nin de kendi yolunu seçerek bağımsız dış politika uygulamaya, Rusya ile yakınlaşmaya başladığını ve son zamanlarda İran ile diyalog kurduğunu söyleyen uzman, “Bu yüzden ABD son zamanlar, NATO’nun Türkiye’yi kaybetmesi durumunda neler yapabileceği üzerinde düşünüyor, farklı seçenekleri inceliyor. Bu yüzden onların görüşüne göre Türkiye’nin ana düşmanı Yunanistan’a baş vurdular. ABD, Türkiye’nin NATO’dan çıkması durumunda, ittifakın tüm güney hava savunma sisteminin yıkılacağından korkuyor. Bu yüzden meydana gelen gediğin kapatılması gerektiğini düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

    'ABD, YUNANİSTAN İLE RUSYA ARASINDAKİ OLASI MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİNİ ÖNLEMEK İSTİYOR'

    ABD’nin, yeni üsleri için Yunanistan’ı seçmesinin bir başka nedeni de olduğunu dile getiren Fenenko, Yunanların Rusya’ya sempatisinin farkında olan ABD’nin Yunanistan ve Rusya arasındaki olası müttefik ilişkilerini önlemek istediğini belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

    dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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    “ABD, Sovyetler Birliği’nin askeri ve nakliye gemilerinin 1974-1980 yılları arasında Yunanistan’ın Pire limanına giriş yaptığını hatırlıyor. Yani ABD, bu yeni üsleriyle tek taşla iki kuş vurmak istiyor. Bir yandan rakiplerine başvurarak Türkiye’ye baskı yapmak, diğer yandan da Yunanistan ve Rusya’nın arasını bozarak Yunanistan’ı tamamen Rusya’dan kesmek. Çünkü Yunanistan’a yeni üsler kurulduktan sonra eğer Rusya daha da Türkiye’ye yaklaşırsa otomatikman Yunanistan için düşman olacak, diye düşünüyorlar”.

    Yeni üslerin faaliyet alanı ve amaçlarına da değinen Fenenko, şöyle konuştu: “Yunanistan topraklarında yeni daimi NATO üslerinin yapımı, Türkiye için tehdit arz edecek, genel olarak Doğu Akdeniz bölesini tehdit edecek. Eğer Türkiye Batı’dan uzaklaşmaya devam edecekse bu üsler, Türkiye dışında tüm NATO ülkelerini korumaya yönelik olacak”.

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    Etiketler:
    Aleksey Fenenko, YPG, NATO, Irak, Suriye, Rusya, Türkiye, ABD
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