Akçakale-Tel Abyad sınırına askerler ile Zırhlı araçlar sevk edildi

Gece saatlerinde Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi.
Mehmet Fatih Aslan
10 TIR üzerindeki zırhlı araçlar ile içi asker dolu 8 otobüs Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki sınırda konuşlandırıldı. Sınıra Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlar da sevk edildi.
- Şanlırfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden 10 TIR üzerindeki zırhlı araçlar ile içi asker dolu 8 otobüs Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.© Sputnik / Hikmet Durgun
- Şanlırfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden 10 TIR üzerindeki zırhlı araçlar ile içi asker dolu 8 otobüs Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.© Sputnik / Hikmet Durgun
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© Sputnik / Hikmet Durgun
Şanlırfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden 10 TIR üzerindeki zırhlı araçlar ile içi asker dolu 8 otobüs Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.
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