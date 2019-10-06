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    İran Araştırmaları Merkezi (IRAM) Avrasya bölgesi enerji jeopolitiği uzmanı Kenan Aslanlı

    'Rusya-Türkiye güçlü diyaloğu, doğal gaz fiyatlarını jeopolitik risklerden koruyabilecektir'

    © Sputnik / Amur Gadjiyev
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    Cumartesi günü “Rusya Enerji Haftası” Uluslararası Forumu’nun son günüydü. Moskova’da yapılan bu etkinlik, enerji sektörünün karşı karşıya geldiği temel risklerin ve enerji tasarruf teknolojileri ve verimliliğinin gelişmesinin önündeki mevcut sorunların tartışıldığı bir platformdur.

    Rusya Enerji Bakanlığı ve Moskova Hükümeti tarafından organize edilen bu uluslararası forumun temel amacı, Rusya’nın yakıt ve enerji kompleksinin perspektiflerini ortaya koyup uluslararası işbirliği potansiyelini değerlendirmek.

    Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın ifadelerine göre, yakıt ve enerji kompleksi bakımından dünya liderlerinden biri olan Rusya, küresel enerji gündemini şekillendirmeye önemli katkı sağlamaktadır. Bu yılki forumun ana konusu, “değişen dünya için sürdürülebilir enerji gelişimi” ve Rusya’nın yakıt ve enerji kompleksinin 2024 yılına kadar gelişme planları ile büyük ölçekli enerji projelerinin devreye sokulmasıyla yatırımcılara, ekipman üreticilerine ve enerji tüketicilerine açılan fırsatlar.

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    © Fotoğraf : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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    Forumun içeriği ve ele alınan konular ile ilgili Sputnik’e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora adayı ve İran Araştırmaları Merkezi (IRAM) Avrasya bölgesi enerji jeopolitiği uzmanı Kenan Aslanlı, şu değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya Enerji Haftası
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    Rusya Enerji Haftası

    Her yıl düzenli olarak Rusya’da yapılan ve yaklaşık 3-4 gün süreyle devam eden Rusya Enerji Haftası, hem Rusya’dan hem çevre ülkelerden hem de dünyanın enerji teknolojileri üreticisi olan hemen hemen bütün ülkelerden hükümetler ve şirketler düzeyinde üst düzey katılımla gerçekleştirilmektedir.

    Burada esas olarak global ve bölgesel düzeyde enerji sektöründeki riskler ve imkanlarla ilgili konular ele alınıp geleneksel enerji kaynaklarının yanında yeni yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili neler yapılabileceği değerlendirilmektedir. Bu forumun kapsamında aynı zamanda geleneksel olarak son yıllarda enerji teknolojileri alanında meydana gelen yenilikler ve bu alandaki dijital transformasyon süreçleri de tartışılmaktadır.

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    Rusya Enerji Haftası, özellikle Rusya enerji sektörünü merkeze alıp Rusya’nın enerji sektörüyle ve global enerjiyle ilgilenen tüm katılımcılar için en saygın etkinliklerden biridir. Bunu, konuşmacılar ve katılımcılar listesine baktığımız zaman kolayca görebiliyoruz. Çeşitli ülkelerden devlet başkanları, başbakanlar, enerji bakanları, büyük petrol, doğal gaz, nükleer enerji şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, yöneticileri ve aynı zamanda enerji alanındaki önemli düşünce kuruluşlarının, analiz merkezlerinin en saygın uzmanları burada güncel konuları tartışıp tavsiyelerde bulunuyor. Bu anlamda forum, bir nevi açık bir konuşma ve tartışma platformudur.

    Foruma aktif bir şekilde gençlerin de katıldığını görüyoruz. Forumun bir günü baştan sona gençlerle ilgili, gençlerin enerji sektörüne yaklaşımıyla ilgili, genç uzmanların yetiştirilmesiyle ilgili tartışmalara ayrılmaktadır.

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    © Sputnik /
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    Rusya Enerji Haftası kapsamında katılımcılar, sadece genel panellerde değil, aynı zamanda birebir iş görüşmelerinde de fikir alışverişinde bulunuyor. İş adamlarının hükümet yetkilileriyle yeni işbirliği imkanları görüşüp tartışmaları için özel yer ve zaman ayarlanmıştır.

    Dolayısıyla Rusya Enerji Haftası, hem araştırmacılar için, hem enerji şirketlerinin yöneticileri için, hem hükümet üyeleri ve karar vericileri için Rusya’nın enerji sektörünü merkeze alan, ama bunun yanında tüm bölgesel ve global eğilimleri tartışan verimli bir toplantıdır.

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    © Sputnik /
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    Forumun ana konusu, “değişen dünya için sürdürülebilir enerji gelişimi” olup esas tezlerden biri, enerji kaynaklarının fiyatlarının, piyasa etkenlerinden ziyade jeopolitik faktörler tarafından etkilendiği yönünde. Siz bu görüşleri nasıl yorumlarsınız? Enerji fiyatlarında artan istikrarsızlık Rusya ile Türkiye’yi ve ortak projelerini etkileyebilir mi?

    Dünya enerji piyasalarında, özellikle petrol ve doğal gaz piyasalarında fiyat oluşum sürecinde ekonomik etkenlerin yanında jeopolitik faktörlerin de etkisi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Rusya Enerji Haftası kapsamında tartışılmıştır. Bu konuların tartışılmasının nedeni, son yıllarda dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika’da ortaya çıkan çeşitli jeopolitik risklerin ve aynı zamanda karar alıcılarının söylem ve beyanlarının fiyatlar üzerindeki etkisidir. Yani fiyat modellemesi yapıldığı zaman, tamamen arz ve talep kaynaklı ekonomik etkenlerin yanında önceden öngörülemeyen jeopolitik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bu, son yıllarda özellikle dünya petrol piyasasının ve kısmen doğal gaz piyasasının en önemli özelliği haline gelmiştir.

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    Bugün petrol fiyatları, yukarı ve aşağıya doğru zikzaklı olarak hareket etmektedir. Doğal gaz fiyatları ise daha sabit ve daha istikrarlı olarak kabul ediliyordu. Şimdi ise genel trend, petrol fiyatlarında olduğu gibi doğal gaz fiyatlarının da günlük spot piyasaları dediğimiz günlük alışveriş piyasaları üzerinden belirlenmesi olmaktadır, yani uzun vadeli sözleşme fiyatlarının yerini günlük spot piyasa fiyatları tutmaya başladı. Bu, Rusya gibi doğal gaz ihraç eden ülkelerin ve uzun dönemde sözleşmelerin avantajını gören ülkelerin aleyhine olan bir faktördür. Eğer hakikaten önümüzdeki yıllarda doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinde günlük spot piyasa fiyatları esas baz olarak alınacaksa, şu anda petrol piyasalarında yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkilerinin artması faktörü, doğal gazda da görülebilecektir. Böyle bir risk de var. Bunun gibi bölgesel ve küresel jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin Rusya ile Türkiye arasındaki ikili projeleri etkilememesi için iki ülke hem ikili düzeyde hem de diğer stratejik ortaklar arasında enerji diyaloğu güçlendirip ortak inisiyatifler arttırmalıdır.

     

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