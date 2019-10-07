ABD askerleri sınır bölgelerinden çekilmeye başladı

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Beyaz Saray'ın Türkiye'nin çok kısa sürede Suriye'de operasyon yapacağı açıklamasının ardından bölgede bulunan ABD askerleri ile koalisyona bağlı askerler Türkiye'nin operasyon yapacağı bölgelerden olduğu bilinen Tel Abyad ile Rasul Ayn bölgesinden çekilmeye başladı.

Düne kadar sınırda devriye turları atan ABD askerlerinin, Tel Abyad güneyinde yer alan Ayn İssa bölgesine çekildikleri öğrenildi. 20 zırhlı araçtan oluşan ABD konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında Ayn İssa'daki askeri üslerine konuşlandı.

'KENDİMİZİ SAVUNMAK İÇİN BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ'

Öte yandan, Reuters tarafından aktarılan habere göre Demokratik Suriye Güçleri (DSG) de, yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği sınırdaki bölgelerden çekildiğini belirtti ve "Kendimizi savunmak için bir an bile tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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