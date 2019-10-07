Terörle mücadele eden güvenlik güçleri için 'çığ güzergahı' belirlendi

"Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın talepleri doğrultusunda kış aylarında terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere, öncelikli olarak 10 ilde ‘Potansiyel Çığ Başlangıç Bölgeleri ve Emniyetli Yürüyüş Güzergâhları’nı belirlemişti. Son olarak yine Jandarma Genel Komutanlığı’nca daha önceden çalışılmış olan 10 ile ilaveten 24 ilde daha çalışılma talep edildi. Bu çerçevede 24 adet il için daha çalışma yapılarak emniyetli güzergahlar belirlendi. Belirlenen güzergahlar ise Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak Harita Genel Genel Müdürlüğü ve AFAD’a gönderildi."
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