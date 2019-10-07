Terörle mücadele eden güvenlik güçleri için 'çığ güzergahı' belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü kış aylarında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için çığ tehlikesine karşı emniyetli yürüyüş güzergahlarını belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, özellikle çetin kış koşullarında vatan savunmasını yerine getiren güvenlik güçlerinin çığ tehlikesi ile karşılaşabildikleri ifade edildi. Askerlerin kışın yürütülen bu operasyonlarda çığ sebebiyle hayatlarını da kaybedebildikleri kaydedilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın talepleri doğrultusunda kış aylarında terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere, öncelikli olarak 10 ilde ‘Potansiyel Çığ Başlangıç Bölgeleri ve Emniyetli Yürüyüş Güzergâhları’nı belirlemişti. Son olarak yine Jandarma Genel Komutanlığı’nca daha önceden çalışılmış olan 10 ile ilaveten 24 ilde daha çalışılma talep edildi. Bu çerçevede 24 adet il için daha çalışma yapılarak emniyetli güzergahlar belirlendi. Belirlenen güzergahlar ise Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak Harita Genel Genel Müdürlüğü ve AFAD’a gönderildi."

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