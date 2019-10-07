AK Partili Çonkar: NATO mütteffikleri teröre karşı ortak hareket etmeli

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda yeni bir aşamaya adım atılırken, gözler de bölgeye çevrildi. Türkiye tarafından Fırat’ın doğusuna yapılması beklenen olası operasyon öncesi ABD askerleri de sınır bölgelerinden çekilmeye başladı.
Beyaz Saray da açıklamasında, "Türkiye, yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" demişti.
'ABD'NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ OPERASYONA YEŞİL IŞIK'
AK Parti İstanbul Milletvekili, Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, art arda yaşanan sıcak gelişmeleri, ABD ile gelinen aşamayı, Türkiye'nin hedefini Sputnik’e değerlendirdi.
Bu çerçevede Türk askerinin de operasyona yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Çonkar, "Zaman ve takvim anlamda ABD ile de bir koordinasyon süreci oluşturulduğu için Türkiye bu operasyonun aşamalarında ABD ile karşı karşıya kalınmaması açısından gerekli uyarıları en üst düzeyde de yapmaktaydı. Operasyonun yaklaştığı noktada da özellikle Trump’ın, ABD askerlerinin bu bölgeden çekilerek, Türkiye’nin operasyonuna bir anlamda yeşil ışık yakması bizim beklediğimiz bir gelişmeydi" dedi.
'DESTEK OLMA NOKTASINDA BİR KARARLILIK GÖREMİYORUZ, BEKLENTİMİZ ORTAK HAREKET'
Çonkar, “Bu operasyona destek olma noktasında bir kararlılık göremiyoruz ama en azından engel olmama noktasında bir adım atmış görünüyorlarlar. Bizim beklentimiz güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde NATO mütteffiklerinin teröre karşı operasyonlarda ortak hareket edebilmesidir. Bu Türkiye’nin hem operasyonunu kolaylaştıracaktır hem de can kaybını, zayiatı minimize etme noktasında aslında olması gerekendir” diye konuştu.
'ASKERİ, DİPLOMATİK HER TÜRLÜ İMKANIMIZI SAHAYA SÜRMÜŞ DURUMDAYIZ'
"Bu bölgenin bir barış bölgesi olması, Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde de anayasal süreçler sonucunda Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir komşumuz olması Türkiye’nin önceliğidir, biz bunun için çabalıyoruz. Askeri, diplomatik her türlü imkanımızı sahaya sürmüş durumdayız, bu noktada da kararlıyız. Türkiye’nin, sınırından bir terör ordusu tarafından tespit edilmesine hiçbir surette müsaade edemeyiz, bu ne pahasına olursa olsun Türkiye’nin hedeflediği bir operasyon."
DEAŞ’LI TERÖRİSTLER: 'TÜRKİYE’NİN TEK BAŞINA SORUMLU OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ'
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD’nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak” ifadeleri de dikkat çekmişti.
AK Partili Çonkar, DEAŞ’lı teröristler konusunda “Birlikte nasıl hareket edilebilir, bunun formülü de geliştirilir” derken, “Türkiye’nin tek başına sorumlu olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Süreç içerisinde ABD ile birlikte ele alınır, Avrupa’nın da bu konuda dahli var tabi ki çünkü birçok terörist savaşçının Avrupa ülkelerinden geldiğini biliyoruz. Bu noktada Türkiye en hakkaniyetli, en doğru çözüm ne ise NATO müttefikleriyle; ABD ile Avrupalı müttefikleriyle birlikte bir sonuca bağlar" değerlendirmesinde bulundu.
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