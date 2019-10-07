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16:36 07 Ekim 2019
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    AK Partili Çonkar: NATO mütteffikleri teröre karşı ortak hareket etmeli

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    AK Partili Çonkar, ABD askerlerinin sınırdan çekilmeye başlamasının beklenen bir gelişme olduğunu belirterek "ABD'nin YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Türkiye'ye bölgeyi terörden temizlemesinde destek vermesi bir beklenti olarak devam ediyor. ABD henüz bu noktada değil ama operasyona engel olmama noktasında bir adım atmış görünüyorlar" dedi.

    Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda yeni bir aşamaya adım atılırken, gözler de bölgeye çevrildi. Türkiye tarafından Fırat’ın doğusuna yapılması beklenen olası operasyon öncesi ABD askerleri de sınır bölgelerinden çekilmeye başladı.

    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: ABD askerleri çekilmeye başladı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'la dün akşam yaptığı telefon görüşmesini anımsatarak, "Bölgede Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Zaten yeni bir şey değil. Gecikmeye rağmen gerek Amerikalı heyet gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar. Görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Hep söylediğimiz söz, 'bir gece ansızın gelebiliriz' ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

    Beyaz Saray da açıklamasında, "Türkiye, yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" demişti.

    'ABD'NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ OPERASYONA YEŞİL IŞIK'

    AK Parti İstanbul Milletvekili, Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, art arda yaşanan sıcak gelişmeleri, ABD ile gelinen aşamayı, Türkiye'nin hedefini Sputnik’e değerlendirdi.

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    © REUTERS / YURI GRIPAS
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    Çonkar, “CENTCOM’un (ABD Merkez Komutanlığı) YPG/PKK ile adı konulmamış müttefiklik ilişkisi içerisinde, bu terör örgütünü Türkiye’ye karşı tehdit olabilecek şekilde Suriye’nin kuzeyinde tahkim etmeye, güçlendirmeye, onları düzenli bir ordu haline, bir terör ordusu haline getirmeye yönelik çalışmalarına karşı Türkiye’nin milli güvenlik endişelerinden dolayı bir kararlılığı vardı, bu bölgenin terörden, terör örgütlerinden temizlenmesi kararlılığıydı bu" diyerek, bu bölgede terör örgütü hakimiyetinin güçlenmesinin milli güvenliğine çok net ve açık bir tehdit olarak Türkiye’nin öncelikli gündemi olduğunu vurguladı.

    Bu çerçevede Türk askerinin de operasyona yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Çonkar, "Zaman ve takvim anlamda ABD ile de bir koordinasyon süreci oluşturulduğu için Türkiye bu operasyonun aşamalarında ABD ile karşı karşıya kalınmaması açısından gerekli uyarıları en üst düzeyde de yapmaktaydı. Operasyonun yaklaştığı noktada da özellikle Trump’ın, ABD askerlerinin bu bölgeden çekilerek, Türkiye’nin operasyonuna bir anlamda yeşil ışık yakması bizim beklediğimiz bir gelişmeydi" dedi.

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    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
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    AK Partili Çonkar, bu çerçevede Amerika’nın Türkiye ile NATO’da çok uzun bir dönemde oluşturduğu müttefiklik ilişkisini tehlikeye atmadan, bu terör örgütü ile olan ilişkisini sonlandırması ve Türkiye’nin bu bölgeyi terörden temizlenmesine destek vermesinin de bir beklenti olarak devam ettiğini belirtirken, ABD’nin henüz bu noktada olmadığını da söyledi.

    Çonkar, “Bu operasyona destek olma noktasında bir kararlılık göremiyoruz ama en azından engel olmama noktasında bir adım atmış görünüyorlarlar. Bizim beklentimiz güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde NATO mütteffiklerinin teröre karşı operasyonlarda ortak hareket edebilmesidir. Bu Türkiye’nin hem operasyonunu kolaylaştıracaktır hem de can kaybını, zayiatı minimize etme noktasında aslında olması gerekendir” diye konuştu.

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    © Fotoğraf : T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI
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    Ancak Türkiye’nin “ABD destek verse de vermese de” terörle mücadelesini milli güvenliğini önceleyerek yerine getireceğini vurgulayan Çonkar, şöyle devam etti:

    "Bu bölgenin bir barış bölgesi olması, Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde de anayasal süreçler sonucunda Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir komşumuz olması Türkiye’nin önceliğidir, biz bunun için çabalıyoruz. Askeri, diplomatik her türlü imkanımızı sahaya sürmüş durumdayız, bu noktada da kararlıyız. Türkiye’nin, sınırından bir terör ordusu tarafından tespit edilmesine hiçbir surette müsaade edemeyiz, bu ne pahasına olursa olsun Türkiye’nin hedeflediği bir operasyon."

    DEAŞ’LI TERÖRİSTLER: 'TÜRKİYE’NİN TEK BAŞINA SORUMLU OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ'

    Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD’nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak” ifadeleri de dikkat çekmişti.

    © AFP 2019 /
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    Çonkar, bunun ABD’nin DEAŞ’lı teröristlerin ne olacağı konusunda Türkiye’nin yardımına ihtiyaç duyduğu anlamına geldiğini belirtirken, “Terörle mücadelede Türkiye’ye ihtiyaç duyduklarını en üst düzeyde ifade etmiş oluyorlar, Bayaz Saray açıklamasına baktığınızda. Teröristlerle mücadele, onların durumunu bir anlamda yönetmek bu derece önemli ise Türkiye’nin karşısındaki bu tehdidin de çok daha üst seviyede ortak ele alınması gerekir, YPG/PKK tehdidi gizli, saklı bir konu değil. Amerika’nın çok iyi bildiği, Türkiye’yi ciddi anlamda darbelemiş, Türkiye’ye çok büyük zararlar vermiş bu terör örgütüne karşı da haklı olarak biz Amerika’dan NATO müttefiki olarak ortak eylem bekliyoruz, bu en tabi hakkımız” diye konuştu.

    AK Partili Çonkar, DEAŞ’lı teröristler konusunda “Birlikte nasıl hareket edilebilir, bunun formülü de geliştirilir” derken, “Türkiye’nin tek başına sorumlu olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Süreç içerisinde ABD ile birlikte ele alınır, Avrupa’nın da bu konuda dahli var tabi ki çünkü birçok terörist savaşçının Avrupa ülkelerinden geldiğini biliyoruz. Bu noktada Türkiye en hakkaniyetli, en doğru çözüm ne ise NATO müttefikleriyle; ABD ile Avrupalı müttefikleriyle birlikte bir sonuca bağlar" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    CENTCOM, YPG/PKK, Askeri harekat, Fırat'ın doğusu, Ahmet Berat Çonkar, AK Parti, Suriye, NATO, ABD, DEAŞ
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