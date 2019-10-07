CHP’li Çeviköz: İktidar tarafından öncü bir heyet Şam’a gönderilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Suriye’deki son gelişmeler ışığında CHP’nin Suriye politikasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
‘İKTİDAR, YÖNETİMLE İLETİŞİM KANALLARINI KAPATARAK MANEVRA ALANINI YOK ETTİ’
AK Parti iktidarını Suriye konusunda yanlış politika izlemekle suçlayan Çeviköz, “Ankara, tarafgir ve müdahaleci bir anlayışla Suriye’de savaşan bazı devlet dışı aktörlere silah göndererek ve Suriye topraklarına askeri müdahalede bulunarak komşumuzdaki ateşi körüklemiştir. Suriye yönetimiyle diplomatik iletişim kanallarını kapatan iktidar, kendi manevra alanını da yok ederek, maceraperest ve mezhepçi bir anlayışla beslediği saplantıların, yanlış kararların ve zincirleme hesap hatalarının esiri olmuştur. AKP yönetimleri tercihlerini barıştan yana değil, savaştan yana yaparak çatışmaların uzamasına ve barışın hep
ötelenmesine sebebiyet vermiştir” ifadelerini kullandı.
‘EN TEMEL ULUSAL GÜVENLİK HEDEFİ BİR AN ÖNCE BARIŞIN SAĞLANMASI OLMALI’
-4 BAŞLIKTA CHP’NİN SURİYE POLİTİKASI-
Türkiye’nin Suriye’ye barış getirme çabalarının bölgesel plandaki hedefe yaklaşıldığı ölçüde etkinlik kazanacağını vurgulayan Çeviköz, CHP’nin Suriye politikasını “Temel ilkeler”, “Hedefler”, “Yöntem”, “Sonuç ve siyasi gerçeklik” başlıkları altında şöyle sıraladı:
“1. Temel ilkeler:
b) İçişlerine karışmama,
c) Uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerini benimseme,
d) Yürürlükteki anlaşma ve mutabakatlara bağlılık,
e) Bölgesel sorunlara bölgesel sahiplenme anlayışıyla yaklaşım,
f) Barış ve istikrar odaklı vizyon.”
‘ASTANA İLE BM CENEVRE SÜRECİ BİR BÜTÜNÜN PARÇALARI OLARAK ELE ALINMALI’
“2. Hedefler:
b) BM Cenevre sürecine tam destek vermek.
c) Astana süreci ile BM Cenevre sürecini birbirlerini tamamlayacak şekilde, bir bütünün parçaları olarak ele almak.
d) Ülkenin geleceğinin, ülke içindeki bütün kesim ve katmanların (etnik köken, din ve mezhep, aşiret) katılımıyla, tüm Suriye toplumu tarafından özgürce ve sağlıklı bir şekilde belirlenebileceği ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmak.
f) Büyükelçilik ve konsoloslukları karşılıklı olarak yeniden işler hale getirmek.
g) Müzakereler neticesinde sınır güvenliğimizi tam olarak sağlamak ve bu bağlamda Suriye topraklarındaki tüm askerlerimizi geri çekmek.
h) İşbirliği halinde teröre karşı ortak mücadele etmek.
i) Suriye’deki muhalif unsurların akıbeti için görüşmek.
j) Türkmenlerin durumunu güvence altına almak.
k) Suriyeli sığınmacılar sorununa insan haklarına uygun bir şekilde çözüm bulmak.
m) Bölgesel sahiplenme, barış ve istikrar amacına yönelik olarak Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBIT) girişimini başlatmak.”
‘ÖNCÜ VE ARDINDAN TAM YETKİLİ BİR HEYET ŞAM’A GÖNDERİLMELİ, PARTİLER ÜSTÜ OLMALI’
“3. Yöntem:
a) İlk adım olarak, Şam yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi hedefine ilişkin tutumunu anlamak üzere iktidar tarafından öncü bir heyetin Suriye yönetimiyle görüşmek üzere Şam’a gönderilmesi,
b) Şam’ın olası bir açılıma tepkisi olumlu olduğu takdirde, ikinci adım olarak, yukarıdaki hedefler kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi için müzakere süreci takvimini belirlemek üzere bu defa tam yetkili bir heyetin Şam’a gönderilmesi,
i. Heyette Suriye konusunda çalışma yapmış uzmanların da görevlendirilmesi,
c) Varılacak mutabakata göre sırayla Şam ve Ankara’da müzakerelere başlanılması,
d) Üzerinde anlaşmaya varılacak gündem maddeleri-diğer gündem maddeleri üzerinde anlaşma olmadan da hayata geçirilebilecekse-hemen uygulanmaya konularak olumlu bir ivme yakalanması, bu kapsamda güven artırıcı önlemlerin ivedilikle devreye sokulması,
e) Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi hakkında Suriye tarafıyla anlaşarak BM, AB, ABD, Rusya ve İran’a uygun görülen aşama ve ölçülerde ortak bilgilendirme yapılması.”
‘ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ’
“4. Sonuç ve siyasi gerçekçilik:
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