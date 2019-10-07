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18:06 07 Ekim 2019
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    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri

    ‘ABD, birliklerini DSG’nin kontrolündeki bölgelere kaydıracak’

    © REUTERS /
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyon öncesi Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rus askeri uzman Yevseev, ABD’nin birliklerini DSG’nin (Demokratik Suriye Güçleri) kontrolündeki bölgelere kaydırabileceğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyon öncesi ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını açıkladı. Beyaz Saray da, askeri birliklerinin operasyonun yapılacağı bölgeden uzaklaşacaklarını doğruladı.

    YPG- DSG
    © AP Photo / Felipe Dana
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    Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Geliştirme Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e demecinde ABD’nin tüm birliklerini ve her bölgeden çekmeyeceğini savundu:

    “ABD Menbiç bölgesindeki askeri varlığını koruyacak, çünkü muhtemelen Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki harekatı bu bölgeyi kapsamayacak. Elbette ki ABD, Afrin ve Menbiç bölgelerinin arasında çatışma olmasını istemez.”

    Türkiye ve ABD’nin Fırat’ın doğusundaki işbirliğinin, Amerikalıların verimli bir katılım sağlayamadığı için başarısız olduğunu ve müşterek devriyelerin taklit edildiğini belirten Yevseev, “Bu nedenle Amerikalıların sözleri doğrultusunda herhangi bir şey elde edemeyen Türkiye müşterek eylemleri başarısız kabul etti ve Kürt oluşumları bölgeden çıkarmak için bağımsız olarak askeri harekat gerçekleştirme hakkı olduğuna karar verdi. Türkiye operasyonu topçu birlikleri ve helikopterle gerçekleştirecek” diye konuştu.

    Suriye Demokratik Güçleri(DSG) ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın devriye geziyor
    © REUTERS / Rodi Said
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    Türkiye’nin silahlı kuvvetlerini gönderebileceği olası bölgeleri ele alan Yevseev, Ankara’nın 40 kilometre derinlikte bir bölge ile ilgili açıklamalarını hatırlattı. Rus uzman, “İlk başta ABD, Türk askerlerin kentlere girmelerine karşıydı. Bu nedenle kentlerin ve yerleşimlerin bulunduğu bölgelerde çatışmalar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

    ABD’nin çatışmanın ortasında kalmamak için askerlerini bölgeden çektiklerinin altını çizen Yevseev, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Yani askerlerin gitmesi ya da çekilmesi değil, DSG’nin kontrolündeki bölgelere kaydırılması söz konusu: Rakka’nın büyük bir kısmı, Deyr ez Zor’un doğu kısmı ve Haseki eyaleti. Ben, askerlerin çatışma bölgesinde kalmamak için muhtemelen Haseki eyaletine doğru kayacaklarını düşünüyorum. Amerikan askeri güçlerinin bir kısmının Ürdün tarafına kaydırılması mümkün. Amerikalıların Kürtleri (Kürt birliklerini) ‘ele verdikleri’ göz önünde tutulursa ben, şu anda çatışmaların yaşanacağı tahmin edilen bölgede bulunan birliklerin bir kısmının Ürdün’e çekileceği düşünülebilir.”

    Çeviri: Erkan Kurtuluş

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    Etiketler:
    kontrol, bölge, ABD, DSG, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Yevseev
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