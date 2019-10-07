Rus uzman: ABD, Kürtleri Suriye'deki amaçlarına ulaşmak için piyade birliği olarak kullandı

ABD'nin Kürtleri hiçbir zaman müttefik olarak görmediğini belirten Rus uzman Çuprıgin, Washington'un Kürt güçleri Suriye'deki amaçlarına ulaşmak için piyade birliği olarak kullandığını ifade etti.

Moskova merkezli Doğu Ülkeleri Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma uzmanı, Rusya Uluslararası Diplomasi Konseyi uzmanı, Şarkiyatçı-Arabist ve askeri uzman Andrey Çuprıgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamasının ardından ABD'nin Kürtleri savunmayacağını duyurmasını Sputnik'e yorumladı.

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Çuprıgin, "Kürt güçler, her zaman için ABD'nin Suriye'deki hedeflerine ulaşmak amacıyla kullandığı bir araç oldu. Washington, ABD'li askerlerin sahada savaşmaması için Kürtleri IŞİD'le mücadelede piyade olarak kullandı. Trump'ın sözlerine göre bu görev tamamlandı ve ABD, artık Kürtlere çok fazla ihtiyaç duymuyor" dedi.

ABD'nin Türkiye'nin son bir buçuk yıldaki 'eylemleri koordine etme çağrısını' duymazdan geldiğini ve bu bağlamda Türkiye'nin de ABD tarafından müttefik olarak görülmediğini kaydeden Çuprıgin, Erdoğan'ın ABD'yle anlaşmanın imkansız olması nedeniyle son 6 aydır Suriye'ye harekat uyarısında bulunduğunu ve artık bu zamanın geldiğini ifade etti.

'KÜRTLER ABD'NİN BU HAREKETİNİ UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDU'

"Şu anda görünen göre, ABD'liler birliklerini öngörülen harekat sahasında en kısa sürede çekecek. Türkiye ve ABD arasındaki tüm görüş ayrılıklarına ve ihtilaflara rağmen ABD'liler bir NATO ülkesiyle sahada karşı karşıya gelmeyi doğru bulmuyor" diye devam eden Rus uzman, Kürtlerin ABD'nin kendilerini yüz üstü bırakmasını ve daha önce verdiği destek sözlerini çiğnemesini uzun zamandır beklediğini vurguladı.

'KÜRTLERİN ŞAM'LA MÜZAKERE AÇIKLAMASI BUNUN SONUCU'

Çuprıgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler, birkaç ay önce Şam'a gidip hükümetle müzakerelere başlamaya hazır olduklarını belirtti. Kürt liderler, ABD'nin çekileceğini ve Kürtlerin çıkarlarını destekleme sonucunda elde edilecek şüpheli kazanımlar uğruna NATO üyesi Türkiye'yle ilişkileri kurban etmeyeceğini düşündükleri için bu açıklamayı yaptılar."

Çeviri: Fatih Kuduğ

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