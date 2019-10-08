Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş: ABD Birleşik Müşterek ‘Oyalama’ Merkezi derhal kapatılmalı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan, Pentagon’un Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğu yönündeki açıklamasına sert tepki geldi. Sputnik’e yaptığı açıklamasında Karataş “ABD’nin bu kararı, Türkiye-ABD arasındaki Güvenli Bölge oluşturulması çalışmalarının resmen askıya alınması anlamına geliyor. Bu sebeple Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin anlamı kalmamıştır. ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıklaması, Türkiye’nin Suriye hava sahasında uçuş yapmasının önüne geçmek demektir. Çünkü Hava Görev Emrinde (Air Task Order) olmaksızın uçuş yapmak, hava sahası ihlali anlamına gelmektedir” dedi.

‘ABD DAHA İLERİ GİDERSE, İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ DE KAPATILMALI’

ABD’nin bu hamlesine Türkiye’nin de karşılık vermesi gerektiğine işaret eden Karataş “Buna karşılık Türkiye de derhal ABD Birleşik Müşterek "Oyalama" Merkezi’ni kapatmalıdır. ABD’ye yönelik planlanan tüm ziyaretler iptal edilmelidir. En önemlisi de Türkiye bir an önce Suriye’yle diplomatik ilişki kurmalıdır. Eğer ABD, bu adımlarını ileri bir noktaya taşıyarak Türkiye’ye yönelik geniş kapsamlı ekonomik ve silah ambargosu uygularsa Türkiye o zaman İncirlik Hava Üssü başta olmak üzere ABD kullanımına kapatma yolunda gitmelidir” ifadelerini kullandı.

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