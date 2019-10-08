Rus vekil: Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehditleri yasadışı, Rusya bu tür yöntemlere karşı

Rus milletvekili Sergey Jeleznyak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin ekonomisini yok edeceği yönelik tehditlerini yasadışı olarak nitelendirdi. Jeleznyak’a göre, Trump’ın tehditleri Ankara’ya baskı kurmak amaçlı ve Rusya bu tür yöntemlere olumsuz yaklaşıyor.

Sputnik’e konuşan Jeleznyak “ABD yönetiminin, Suriye ile kuzeydoğusu sınırında güvenli bölge kurma niyetiyle ilgili Ankara’ya yönelik tehditleri yasadışı ve baskı kurmak amaçlı. Rusya uluslararası ilişkilerin bu yöntemlerle yürütülmesine her zaman olumsuz yaklaşıyor ve yapıcı diyalog çağrısı yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Bunun yanı sıra biz Suriye krizinin çözümü konusunda Türkiye ve İran’daki partnerlerimizle vardığımız anlaşmalara sıkı sıkıya bağlıyız. Bu anlaşmalarda, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve devlet yapısının korunması öngörülüyor” diyen Jeleznyak, şöyle devam etti:

‘ABD’NİN DİYALOG YÖNTEMİ ÇAĞDAŞ DÜNYADA KABUL EDİLEMEZ’

“ABD’nin egemen ülkelere karşı uluslararası hukuku hiçe sayarak nasıl bir yaklaşım sergilediğini ve NATO’dan partnerini ekonomisini yok etmekle açık açık tehdit etmekten çekinmediğini tüm dünya bir kez daha görüyor. Bu tür diyalog yöntemleri çağdaş dünyada kabul edilemez ve Washington ile Ankara arasında zaten zorlaşan ilişkilere olumsuz yansıyacaktır.”

‘TRUMP, KONGRE VE PENTAGON’UN BASKISIYLA FİKRİNİ DEĞİŞTİRİYOR’

ABD’nin gayrimeşru olarak bulunduğu Suriye’den güçlerini çıkaracağını defalarca bildirdiğini belirten Jeleznyak “Trump bir kez daha ABD güçlerinin Suriye’den ayrılma vakti geldiğini söyledi. Ancak biz de birçok kez Trump’ın Pengaton ve Kongre’deki askeri lobinin baskısıyla fikrini sürekli değiştirdiğini, bölgedeki durumu kontrol altında tutmak için ABD’li güçlerin çekilmeyip orada bırakıldığını gördük” ifadelerini kullandı.

Çeviri: Tuğba Bolat

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