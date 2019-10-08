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15:22 08 Ekim 2019
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    Siyasetçilerden Pentagon açıklamasına tepki: ‘Müdahale gerekiyorsa Türkiye müdahale edecektir’

    © AA / Murat Kula
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    ABD’nin, Fırat’ın doğusuna olası operasyon hazırlığında olan Türkiye’yi, Hava Görev Emri’nden çıkarmasına siyasetçilerden tepki geldi. AK Partili Tuğrul Türkeş, “Müdahale gerekiyorsa Türkiye müdahale edecektir, hiç kimsenin bundan tereddüdü olmamalı” dedi.

    ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) gelen Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığı, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğuna ilişkin açıklamayı siyasi parti temsilcileri Sputnik’e değerlendirdi.

    AK PARTİLİ TÜRKEŞ: TÜRKİYE ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDA

    © REUTERS / Murad Sezer
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    AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Amerika’nın uzun bir süredir “alfabenin değişik harflerini kullanan terör örgütüne farklı isimler altında olunca ‘bu başka bir yapıdır’ diye destek verdiğini belirterek, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat sonucu gerçekleştirilen müşterek devriyelere de, çalışmalara da hep kuşkuyla baktıklarını ifade etti.

    Türkeş, “Bunlardan bir netice alınmadı ve Türkiye kararlılığını ısrarla ortaya koyunca da her zaman olduğu gibi Amerika diğer taraftan yana tavrını aldı. Ne yaparlar, nasıl bir gelişme olur bunları da yaşayıp göreceğiz; Amerikan askeri mi çekildi yoksa kritik terörist gruplarını çıkardılar da bölgeden, geriye kalan için ‘ne yapıyorsanız yapın’ mı diyorlar bunları yaşayıp göreceğiz” diye konuştu.

     “Üzücüdür ki 21. yüzyılda dünyanın önemli güçlerinden biri olan Amerika, maalesef bölgemizde terör gruplarıyla işbirliğini sürdürüyor” diyen Türkeş, “Türkiye, Amerika gibi ya da başka ülkeler gibi renk olsun, keyif olsun diye uğraşmıyor bu işle. Bizim 911 km sınırımız var ve sınır güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz, 3.5 milyon Suriyeli kendi vatanından kaçmış ülkemizde misafir olarak yaşıyor ve Türkiye bunlara çözüm bulmak zorunda” değerlendirmesinde bulundu.

    ‘MÜDAHALE GEREKİYORSA TÜRKİYE MÜDAHALE EDECEKTİR, KİMSENİN TEREDDÜDÜ OLMAMALI’

    Pentagon
    © AA /
    Pentagon: Operasyonu desteklemiyoruz
    AK Partili Türkeş, ABD’nin, Fırat’ın doğusuna olası operasyon hazırlığında olan Türkiye’yi Hava Görev Emri’nden çıkarmasının ardından, Türkiye’nin karşılığında hangi adımları atabileceği konusunda ise şöyle dedi:

    “Türkiye ne yapar, ne yapmaz Amerika’ya ya da başka bir ülkeye göre yorumlamamak gerekir, Türkiye’nin şartların getirdiği zorunlulukları var. Müdahale gerekiyorsa Türkiye müdahale edecektir, hiç kimsenin bundan tereddüdü olmamalı, bizim zorunluluklarımız var. Amerika’nın böyle bir durumu yok, ’50 adamım var, onu da çekerim’ diyor. 911 km de-facto sınırımı değiştiremiyor, Suriye’den gelen 3.5 milyon insan, değiştiremiyor. Amerika orada terör gruplarına binlerce tırla silah desteği verdi, eğitim desteği verdi bunun hiç olmazsa önlenmesi gerekir, Türkiye’nin adımları da bunun devamıdır.”

    CHP’Lİ TOPRAK: MÜTTEFİKLİĞE YAKIŞMAYAN BİR DAVRANIŞ

    CHP Genel Başkanı Başkoordinatörü ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Pentagon’ın açıklamasını doğru bulmadığını ifade ederek, “Eğer bir şey varsa, stratejik ortağımızsa bize onu söylemesi lazım. Hem alanı açıp hem de hava sahasında Türkiye’nin önünü kapatması, kör bir nokta bırakması, kara kuvvetlerinin hava kuvvetleri olmadan belli bir yerde manevrası daha da zorlaşır. Pentagon hava kuvvetlerimize koordinatlar vermeyip belli uçuşlara destek vermemesini çok manidar buluyorum ve doğru da bulmuyorum. Müttefikliğe yakışmayan bir davranış olarak görüyorum. Orada yapılması gereken eğer o noktada gördükleri bir şey varsa bizi ikna etmelilerdi. Hem onay verip hem bunu yapması yanlıştır” diye konuştu.

    ‘KOLAYI ZOR ETTİLER AMA BU COĞRAFYAYI ÇOK İYİ BİLEN DE BİR SİLAHLI KUVVETLER VAR’

    ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon
    © Fotoğraf: Public Domain
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    Türkiye’nin ABD’nin bu kararına karşı atabileceği adımları da değerlendiren CHP’li Erdoğan Toprak, İncirlik Üssü’nün kapatılması gibi bir adımın ‘uç bir karar’ olacağını söyledi.

    Toprak, “Bunu pat diye bir İncirlik’e oturtmanın çok uç bir karar olacağını düşünüyorum. İncirlik 50 yıldır o bölgede olan ve Türkiye ile ABD’nin yıllar boyu İncirlik konusunda attığı adımlar var. Bunu pat diye İncirlik’te de biz de şunu yaparız demeyi doğru bulmam” diye konuştu.

    Türkiye’nin kendi hareket sahasını sağlayacak istihbari bilgileri, istihbarat ağı olduğunu ifade eden Toprak, Türkiye’nin bunları devreye sokabileceğini, bu konuda şüphe etmediğini vurguladı. Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
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    “Ama kolayı zor ettiler, bedel olabilir, bize bir maliyet olabilir, o maliyetin ne olacağını şu anda kestirmek zor. Ama unutulmamalıdır ki bu coğrafyayı çok iyi bilen de bir silahlı kuvvetleri var. Silahlı kuvvetlerin bunun doğrusunu yanlışını çok iyi hesap ettiklerine inanıyorum. Çünkü 8 yıldır o bölgede hareket eden birliklerimiz var. Yani 8 yıldır o bölgede hareket eden milis güçler var. Bunlar da hava araçları kadar, radarlar kadar etkili değil ama kör uçuş da değildir. Ama bize bir maliyeti olacaktır, bizim uçuş sahamızı kör bir nokta bırakmalarını yanlış buluyorum.”

    İYİ PARTİ: ASKERİ HAREKET YAPILIR AMA GÜÇ ŞARTLARDA

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, “Türkiye o bölgedeki kendi güvenlik ihtiyaçlarının gereği olarak anlaşıldığı kadarıyla varılan bir mutabakat çerçevesinde bir operasyon hazırlığı yapmıştı. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu operasyonun derinliği, hangi koşullarda yapılacağı hususunda bir belirsizlikten kaynaklanan bir krizi yaşıyoruz biz şimdi” dedi.  Erozan şöyle devam etti:

    © AA / Halil Sağırkaya
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    “Yani, ‘tabi girersiniz, şu koordinatlar içinde o 480 kilometrenin bütününde değil, belirli bir coğrafyada ve belirli koşullarda yani, ona ateş etme buna ateş etme, angajman kurallarını ben söylerim’ diyen bir ABD ile karşı karşıya kaldığımızı anlıyorum. Bir yandan da tabi Irak üzerinden hala destek, teçhizat, lojistik geldiğinden Türkiye’nin son 24 saat içinde Irak’tan gelen o konvoyların kullandığı iki köprüyü uçurduğunu anladık biz. Bu tabi ABD’nin ayaklarının altından biraz halıyı çekmiş oldu. O köprü ne kadar hızlı ihya edilir bilmiyorum ama o lojistik kanalı ABD’nin kullanmaya devam etme kararlılığında olduğunu anlıyoruz ve Türkiye’nin de bir daha öyle kendi kontrolü dışında o coğrafyada böyle hedef vurmak gibi bir yaklaşımının engellemek için orayı uçuşa yasak bölge ilan etmiş demektir ABD. Böyle bir ortamda askeri harekat yapılır, kara harekatı yapılır ama daha güç şartlarda yapılır. “

    İYİ Partili Ahmet Erozan, bu durumun karşılıklı restleşme olmasa dahi kademeli bir tırmandırmayı yaratmış vaziyette olduğunu belirterek, “Demokrasilerde nasıl çözümler tükenmezse diplomaside de tükenmez. Aklı selimle bu işin çerçevesinin yeniden belirlenmesi lazım” dedi.

    IŞİD konusunun ‘tali bir konu’ olduğunu kaydeden Erozan. “Benim bildiğim bizim harekat alanımızda bir tane IŞID tutuklu kampı var, onun da sayısının öyle on binler olmadığını biz de biliyoruz, herkes de biliyor Amerikalılar da biliyor” diye konuştu.

    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Peki ABD’nin hava savunması kapatması halinde Türkiye neler yapabilir, İncirlik Üssü’nün kapatılması gündeme gelebilir mi? İYİ Partili Erozan bu soruyu ise “Oraya gelinirse kötü olur, imkansız değil, o da bir tedbirdir, elimizdeki bir karttır. Mesele bu tırmanmayı bir yerde durdurmak lazım, yoksa o tırmanmanın sonunda tabi ki gider İncirlik de kapanır, başka tedbirler de mümkündür. Ama bizim bugün söylediğimiz gibi sayın Genel Başkanın (Meral Akşener); madem bu kararlılık içindeyiz madem ki orada bir PKK, PYD, YPG artık ismini ne koyarsanız koyun SDG, onunla bir mücadele kararlılığımız var, bunun gereği de o coğrafyaya girmektir. İçeri girdikten sonra kiminle karşılaşacağımız, ne gibi tedbirler alacağımızı mutlaka askeri makamlarımız biliyorlardır” yanıtını verdi.

    Askeri harekatın hava sahası olmadan imkansız değil ama zor olduğunu da vurgulayan Erozan, “Çünkü bu hava sahası dediğiniz zaman sadece jet uçakları değil İHA’ları da kapsıyor, o İHA’lar sayesinde biz sağda solda PKK’ya operasyon yapıyoruz. Yani hedef belirlemek açısından, kimin nerede olduğunu görmek yukarıdan baktığınızda daha net gözüküyor.  Dolayısıyla onun yokluğunda ancak elinizdeki dürbündü, daha yere yakın hedefler açısından bir yeteneğiniz var ama onsuz cidden zor olur” diye konuştu.

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    Etiketler:
    İHA, SDG, YPG, PYD, PKK, Meral Akşener, IŞİD, Irak, Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti, İncirlik Üssü, Erdoğan Toprak, İstanbul, CHP, Fırat, Terör, Amerika, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara, AK Parti, Suriye, Türkiye, ABD Savunma Bakanlığı
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