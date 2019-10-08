Doğu Perinçek: Türkiye, PKK’yı bitirmek için bölge ülkeleriyle işbirliğine gitmeli ve derhal İncirlik’i kapatmalı

Son 24 saat içerisinde ABD’nin Türkiye’yi ve ülkenin güvenlik stratejisini hedef alan açıklama ve hamlelerini Sputnik’e değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek “Türkiye’nin elinde PKK’yı bölgede bitirmek için tarihi fırsat var; bu fırsatı Suriye’yle işbirliği yaparak değerlendirmeli. İncirlik Üssü’nü de derhal kapatmalı” dedi.
Türkiye, Fırat’ın doğusunda, ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyona hazırlanırken, ABD’den Türkiye’yi hedef alan çeşitli karar ve açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye’yi provoke etmesini istemiyorum" açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın partisinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham "Türkiye Suriye’ye girerse yaptırım kararı çıkarıp NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız" dedi. ABD’nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise ABD-PYD ittifakına işaret ederek Trump’ın kararının “ABD'nin müttefiklerini 'ölüme terk etmesi” anlamına geldiğini iddia etti. ABD Senatörü Chris Van Hollen de kongrenin Türkiye'ye “Suriye'deki Kürt güçlere saldırdığı takdirde ağır bir bedel ödeyeceği" konusunda net bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi.
ABD’NİN HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASI NE OLMALI?
Son 24 saat içerisinde ABD’den Türkiye’yi ve güvenlik stratejisini hedefleyen somut adımlar da atıldı. Pentagon, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı. Peki, ABD’den gelen bu sayısız hamle ve çıkış, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonunun önüne geçebilir mi? Türkiye’nin bundan sonraki yol haritası ne olmalı? Konuyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sputnik’e değerlendirdi.
DOĞU PERİNÇEK: TÜRKİYE’NİN ELİNDE PKK’YI BİTİRMEK İÇİN TARİHİ FIRSAT VAR, BU FIRSAT SURİYE’YLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik kararlılığının ABD’ye geri adım attırdığına vurgu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek “ABD, silahla geldiği Batı Asya’dan silahla gönderiliyor. Pılısını pırtısını toplayıp okyanusun ötesine dönüyor. 1991 ve 2003 yıllarında iki kez Irak’ı işgal etti ve böldü. Irak’ın kuzeyinde ikinci bir İsrail devleti kurmaya kalktı. Aynı şekilde, 2010’dan sonra Suriye devletini tasfiye etmek için orada bir üç savaş kışkırttı, Türkiye’nin içinde PKK’yı destekledi ve İran’ı tehdit etti. Ancak gelinen noktada, Suriye’nin kahramanca mücadelesi, Türkiye’nin kendi sınırlarındaki PKK’yı hendeklere gömmesi ve gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlar, Yemen ve Irak’ın direnişi sonucu ABD evine dönmek zorunda kaldı. Burada silahlı mücadelede kararlılık göstermek büyük önem taşıyor. Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki harekat kararlılığı, ABD’yi bölgeden çekilmeye itmiştir. Şimdi Türkiye’nin önünde PKK’nın kökünü kazımak gibi tarihi bir fırsat var. Türkiye’nin bu tarihi fırsatı doğru değerlendirmesi Suriye hükümetiyle işbirliği yapmasına bağlı. Tek başına 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmak çözüm değildir. Yapılması gereken PKK ve IŞİD gibi terör örgütlerini bölge ülkeleriyle birlikte vereceğimiz silahlı mücadeleyle temizlemeliyiz” ifadelerini kullandı.
‘GÜVENLİ BÖLGE SORU VE SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİR, ÇÖZÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN ORTAK SİLAHLI MÜCADELESİ’
Türkiye’nin Suriye’de kurmayı planladığı güvenli bölgenin çeşitli soru ve sorunları beraberinde getireceğine işaret eden Perinçek ”Türkiye’nin Suriye’yle anlaşmaksızın kuracağı bir güvenli bölge, o bölgenin hangi devletin egemenliğinde olacağı veya hangi silahlı gücün söz sahibi olacağı veya hangi hukukun geçerli olacağı gibi önemli sorular doğurur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi Türkiye’nin orada yapacağı meskenlere kimin tapu vereceği bile başlı başına bir soru işaretidir. Suriye bu noktada çok yapıcı bir tavır alarak 14 Eylül’de genel af ilan etti. Bu adımlar göz önünde bulundurularak, soruna kalıcı bir çözüm bulmak lazım. Türk ordusunun bölgeye girmesi şart. Ancak bunu yaparken Suriye’yle işbirliği yaparak PKK’yı bitirmek amacıyla girmeli. Barzani referandumunu bitiren bölgesel işbirliğine, bugün Suriye’nin kuzeydoğusu için de gidilmeli” dedi.
‘ABD’YE VERİLECEK EN GÜZEL YANIT SURİYE’YLE TEMAS VE İNCİRLİK’İN KAPATILMASIDIR’
Türkiye’nin ABD’ye karşı adımlar atmasının önemine vurgu yapan Perinçek “Amerika’nın bu tehditlerine verilecek en iyi cevap, Türkiye’nin Suriye ile işbirliğine gitmesi ve İncirlik Hava Üssü’nü derhal kapatmasıdır. Artık ABD, Türkiye’ye düşman pozisyonda ve ABD’den de ‘Türkiye’yi NATO’dan çıkaralım’ diye sesler yükselmeye başladı. Amerika, NATO tatbikatlarında da Türkiye’yi düşman kapsamı içerisinde gösteriyor. Bu pakt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Atatürk’ün de posterlerini düşman hedef sembolü olarak kullandı. ABD, PKK’ya yönelik 30 bin TIR yardım yaparak Türkiye’nin karşısında cephe tuttuğunu ve Türkiye’nin düşmanı olduğunu tescil etmiş bir ülkedir” diye konuştu.
‘TRUMP’IN GÜCÜ TÜRKİYE’Yİ MAHVETMEYE YETMEZ, ASIL MAHVOLAN ABD’
ABD’yi Suriye’den çekilmeye zorlayanın Türkiye’nin kararlılığı olduğuna işaret eden Perinçek “Aslında Trump, Türkiye’nin önünü açmadı. ABD, Türkiye’nin Suriye’ye girme kararlılığı karşısında külahını önüne koydu ve geri adım atmak zorunda kaldı. Kaldı ki Trump hemen Türkiye’ye yönelik ‘sizi mahvederim’ tehditlerine başladı. Benim ona hitaben Twitter’dan yazdığım gibi, Trump ancak kendi ülkesini mahveder, Türkiye’ye gücü yetmez. Mahvolan bir taraf varsa onlar da kendileridir” diye konuştu.
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