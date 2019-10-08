Suriye Hristiyanları Derneği Başkanı: 8 yıllık ambargolar Suriye’yi inanılmaz derecede az etkiledi, ülkede durum çok iyi

Suriye Hristiyanları Derneği Başkanı Wael El Malasi, Suriye’de çözümün yabancı ülkelerin silahlı gruplara verdiği desteği kesmesinden geçtiğine işaret ederek “Suriye’de çözüm aslında çok net. Çözüm, teröre destek veren ve finanse eden tüm devletlerin teröre verilen desteğin ve krizi derinleştirmek için Suriye’ye silahların pompalanmasının durdurulmasıdır” dedi. Malasi “Sputnik’e verdiği demecinde “Bu destek durduğu zaman, Suriye Arap Ordusu’nun ve Suriye siyasetinin elde ettiği zaferler sayesinde herkes Suriye Cumhuriyeti’nin tüm topraklarında barış içinde yaşayabilir. Ancak Suriye’deki barış sürecinin tamamlanmasının önünde tek engel, herkes tarafından terörü desteklemesiyle bilinen bazı devletler tarafından çok büyük miktarda paraların ve silahların pompalanmasıdır” ifadelerine yer verdi.

‘SURİYE’YE YÖNELİK HER TÜR MÜDAHALE DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRİP, SORUNU DERİNLEŞTİRİR’

Türkiye’nin Suriye’deki endişelerini Şam yönetimiyle temasa geçerek gidermesi gerektiğini söyleyen Malasi, “Biz, Suriye’nin meşru hükümetiyle koordinasyon yapmadan her türlü müdahaleyi, yabancı müdahale ve gerçek bir işgal olarak tanımlıyoruz. Böyle bir adım, Suriye’deki sorunu daha fazla derinleştirir. Biz askeri veya askeri olmayan her türlü müdahaleye karşıyız. Eğer Türkiye’nin o bölgede herhangi bir endişesi varsa, Suriye’nin meşru hükümetiyle koordinasyon yapması doğru olandır. Herhangi bir müdahale, bölgedeki demografik yapıyı değiştirir. ABD, girdiğinde böyle oldu, Türkiye girince de böyle olacaktır. Türkiye’nin kendini Kürt olarak adlandıran ancak Kürtlere hiçbir ilgisi olmayan gruplardan arındırdığı bölgelere, Suriye’nin tüm bölgelerinden gelen Suriyelileri yerleştirmesi doğru bir politika değil. Böyle olursa, insanlar, kendilerine ait olmayan bölgelerde yaşamak zorunda kalacak. İşte en iyisi, bu sorunları çözmek için hükümetle koordinasyon içine olması. Eğer Suriye hükümeti ve ordusuyla koordinasyon sağlanırsa, barışın gelmesine de yol açacak” diye konuştu.

‘SURİYE HRİSTİYANLARI ESAD’IN YANINDA’

Suriyeli Hristiyanların Esad’ın politikalarına tam destek verdiğine değinen Malasi “Suriye’nin önemli bir bileşeni olan Suriyeli Hristiyanlarının hem ülke içinde hem dışarıda olanlarının çoğu, Suriye yönetimiyle ve bilge başkan Beşar Esad’ın arkasında. Hristiyanlar Suriye topraklarında kaldılar ve Batı’nın Hristiyanları Suriye içinden çıkarmak için tüm denemelerine rağmen göç etmeyi reddettiler. Hristiyanlar, Suriye ordusunu ulusal ordu ve Suriye liderliğini de meşru liderlik olarak görüyorlar. Ayrıca her türlü dış müdahale Hristiyanlar dahil herkese zarar verecektir” diye devam etti.

“Esad, Suriye’deki halkın desteğini ne ölçüde alıyor?” sorusunun üzerine Malasi “8 yıldır süren savaş boyunca, halkın büyük çoğunluğu, tüm konularda Esad’ın yanında olduklarının ve Esad’ın Suriye’nin meşru lideri olduğunu teyit ediyor. Halkın çoğunluğu, Esad’ı attığı tüm siyasi adımlarda ve Suriye’yi terörden özgürleştirmek için yürüttüğü tüm askeri operasyonlarda destekliyor. Kısacası halkın çoğunluğu Esad’ın yanında” ifadelerini kullandı.

‘8 YILLIK AĞIR AMBARGOLAR SURİYE’Yİ İNANILMAYACAK DERECEDE AZ ETKİLEDİ’

Suriye’deki gündelik yaşamla ilgili gözlemlerini de paylaşan Malasi “Ben Humus ve Şam arasında bir yerde yaşıyorum ancak işim gereği birçok Suriye vilayeti arasında gidip geliyorum. Terörün Suriye’nin büyük bir bölümünü hakimiyeti altında tuttuğu döneme kıyasladığımda şu an Suriye’de durum çok çok iyi. Bugün Suriye ordusunun birçok yere müdahalesi sonucu gelen güvenlik sebebiyle halk arasında ciddi bir rahatlığa neden oldu. Hatta Suriye dışında çıkmış veya Suriye içinde yerinden edinmiş birçok kişinin kendi yerine dönmesini sağladı. Genel olarak Suriye’yi ne kadar anlatsam da gerçek tabloyu tasvir etmem çok zor çünkü 8 yıllık siyasi, askeri, ekonomik savaşın ve büyük ambargonun Suriye halkını ne kadar az etkilediğini görmeden anlamak mümkün değil” dedi.

‘SURİYE’DE TÜM HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR, MAAŞLAR BİR GÜN BİLE GECİKMEDEN ÖDENİYOR’

Malasi “Tüm hizmetler hala çalışıyor. Sağlık hizmetleri, Suriye hükümeti tarafından bedava olarak sağlanıyor. Eğitim bedava veriliyor ve okullar bir gün bile kapanmadı. Maaşlar tam zamanında hesaplarda, bir gün bile gecikmeden ödeniyor. Suriye’de durum çok iyi. Ancak bu noktadan sonra tek ihtiyacımız, Suriye’deki terör kalıntılarını da bitirmek” diye ekledi.

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