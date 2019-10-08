Kayıt
22:58 08 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    TBMM’de tezkereye destek veren CHP ve İYİ Parti’den Şam’la diyalog çağrısı

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 16
    Abone ol

    TBMM'de Irak ve Suriye tezkeresine destek veren CHP ve İYİ Parti, Türkiye’nin Suriye politikasını ise eleştirerek Ankara’nın Şam ile diyalog kurmasını önerdi.

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
    Suriye ve Irak tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
    TBMM Genel Kurulu’nda Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin desteği ile kabul edildi. HDP tezkereye karşı çıktı.

    Görüşmelerde ise tezkereyi destekleyen CHP ve İYİ Parti sözcüleri Türkiye’nin Suriye politikasını değiştirmesini istedi. 

    CHP: ABD LİDERİ BİLGİSAYARIN BAŞINDA TÜRKİYE’Yİ AŞAĞILADI

    CHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bir ülkenin muhatabının başka bir ülke olması gerektiğini ifade ederek, “Bizim muhatabımız terör örgütleri olamaz. Onlarla iş birliği kuramayız. Bize kimse ama kimse ABD de dâhil ne yapacağımızı söyleyemez. Ne yapacağımızı, yüzyıllara dayanan devlet kültürümüzle, tarihî birikimimizle biz biliriz” dedi. Türkiye’nin sınırlarını korumak zorunda olduğunu vurgulayan Özkoç, “Fakat Amerika'nın taşeronluğunu yapmayı asla kabul etmemeliyiz, bu yanlış” diye konuştu. 

    İktidara ‘Siz yine kandırıldınız’ diye seslenen Engin Özkoç, “Sizin birlikte çözüm aradığınız ABD lideri dün bilgisayarın başında tüm dünya nezdinde Türkiye'ye ‘Benim eşsiz ve yüce bilgeliğimle çizdiğim sınırları aşmayacaksınız.’ diye size ültimatom verdi. ‘Aşarsan ekonomik olarak yok ederim seni.’ dedi. ‘Daha önce de yaptım.’ dedi, tehdit bile değil, yekten Türkiye'yi aşağıladı. Ben cumhuriyet çocuğuyum, bu ülkenin evladıyım, benim ağırıma gidiyor, sizin ağırınıza gitmiyor mu?” dedi. 

    TSK - İdlib - ilk devriye faaliyeti tamamladı
    © AA / İbrahim Khatib
    Milli Savunma Bakanlığı: Şanlı ordumuz güvenli bölge harekatı için hazırdır
    'SURİYE’YLE, ŞAM’LA, ESAD’LA ARACISIZ KONUŞMAYI BAŞARMALIYIZ'

    Hükümete bazı uyarılarda bulanacaklarını belirten CHP’li Özkoç, uyarı ve önerilerini ise şöyle anlattı: 

    " - Bütün görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğüne duyulan saygıyı tekrarlamalıyız. Harekâtın sonuçlarının toprak bütünlüğüne zarar vereceğini net bir şekilde ortaya koymalıyız. Harekâtın amacını, süresini ve öngörülen sonuçlarını açıklamalıyız. Suriye'yle, Şam'la, Esad'la aracısız konuşmayı başarmalıyız. Savaşlar geçicidir ve öyle olmak zorundadır; barış esastır ve kalıcıdır. O nedenle savaş bittikten sonra Yunanistan'la ve diğer ülkelerle dost olmayı başaran büyük siyasetçi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlamalıyız ‘Yurtta barış cihanda barış.’ 

    - Irak, İran, Suriye, Rusya, Amerika ve Avrupa Birliğiyle sürekli istişare içerisinde olmalıyız. Amerikan Başkanının büyük bir ustalıkla yürüttüğü Türkiye'yi yalnızlaştırma ve çevreleme siyasetinden mutlaka kurtulmalıyız.

    - PKK, IŞİD ve tüm terör örgütlerine karşı sınır güvenliğimiz önemlidir, korumalıyız. Bölge halkını da mutlak korumalıyız. Onların can ve mal güvencesini vermeliyiz, bunları garanti etmeliyiz. Adaletli olacağımızı, Türk askerinin adalet dışında bir zulme asla alet olmayacağını bölge halkına iyi anlatmalıyız. Kimseye karşı etnik, mezhepsel ayrım yapmayacağımızın sözünü vermeliyiz ve arkasında durmalıyız. İç politikada savaştan çıkar sağlayan tutumu bir kenara bırakmalıyız. Türkiye'nin çıkarlarını ve risklerini görmeniz gerekiyor… Size tavsiye ederim, egemenler istiyor diye savaşmayın, şehit kanı üzerinden siyaset yapmayın, sonunu görmediğiniz harekâtlarda erken davranmayın, bütün tuzakları görün çünkü ordumuzu çok yordunuz. Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarda, tasfiyelerde de çok sıkıntı verdiniz.”

    © AFP 2019 / Ethan Miller
    Senatör Graham: Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecek
    İYİ PARTİ: BEYAZ SARAY ZİYARETİ GERİ ÇEVRİLMELİ, İNCİRLİK KAPATILIP ASKERİ ANLAŞMALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tezkereye verdikleri onayın Cumhurbaşkanının, Suriye başta olmak üzere bölgede izlediği politikaları tasvip ettikleri anlamına gelmeyeceğini kaydetti. ABD Başkanı Trump’ın Twitter’dan yaptığı açıklamaları “Türk milletini tehdit etmek ve küçük düşürmekle kalmamıştır, Cumhurbaşkanında somutlaşan iktidarı da feci ve alçaltıcı bir tuzağın içine çekmiştir” sözleriyle değerlendiren Çıray, şöyle konuştu:

    “Türk milletinin bu yüce çatısı altında yer alan bütün vekilleri başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu hakarete gereken cevabı gerekli ağırlıkta vermeye davet ediyorum. Bu onurlu basireti göstermeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı, ilk iş, Trump'ın Beyaz Saray'ı ziyaretini geri çevirmeli. Akşam bize hakaret edecek sabah ‘buyurun gelin tekrar.’ diyecek. Tarih veriyor ‘Bugün gelin.’ diye. Bunu geri çevirmeliyiz. İncirlik'i kapatıp askeri anlaşmaları tekrar gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz. Merhum Demirel bunu yapmıştı. Bir sabah Ecevit'in kimseden habersiz Kıbrıs'a girmesinden sonra ABD’nin koyduğu ambargo üzerine Başbakan olan Demirel bütün bunları yapmıştı, yapıldı bunlar. Burası büyük ülke, yapabiliriz. Derhâl yolcu uçağı alımlarından vazgeçilmeli.”

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    'ABD, Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği harekatı durdurmak için diplomatik baskı yapıyor'
    'SURİYE’DEKİ İKTİDAR GÜCÜYLE ÖN ŞART SÜRMEDEN DİYALOĞA GEÇİLMELİ'

    Türkiye’nin Suriye’de takip ettiği hatalı politikalardan tümüyle vazgeçmesi gerektiğini de kaydeden İYİ Partili Çıray, Suriye politikasının A’dan Z’ye yenilenmesi gerektiğini söyledi. Çıray, Suriye’de izlenmesi gereken politikaya ilişkin de şu önerilerde bulundu:

    "- Suriye'nin egemenliğine, dolayısıyla toprak bütünlüğüne kelimenin tam anlamıyla saygı göstermek. Suriye'deki iktidar gücüyle, her türlü hamaseti bırakarak, herhangi bir ön şart sürmeden diyaloğa geçilmelidir; bunun için gerekirse Sayın Cumhurbaşkanının dostu Putin'den kolaylaştırıcı bir rol oynaması istenmelidir.

    - Suriye'deki rejimin Suriye'nin tamamındaki egemenliğini tanırken, bu çerçevede, rejimin egemenliğini koruduğu ve yeniden tesis ettiği bölgeleri ekonomik ve sosyal olarak ayağa kaldıracak, gerçekçi ortak projeleri birlikte yapabiliriz. Topraklarımızdaki 5 milyon Suriyelinin çok önemli bir bölümünün bir ilâ beş yıl arasında bir süre içerisinde ülkelerine dönmelerini sağlayacak olan, bu tür projelerdir.

    - Bu çerçevede, mevcut şartlarda bizi ekonomik bakımdan tam bir çöküşe sürükleyecek, hayalci, 30 kilometre derinliğinde, birkaç yüz kilometre uzunluğunda güvenlik koridorlarında entegre yerleşim birimleri oluşturmak gibi imkânsız, ham hayallerden vazgeçmeliyiz. Ayrıca, bu, uluslararası hukuk açısından da sorunlu bir konudur. 

    © Sputnik / Сергей Гунеев
    Peskov: ABD Suriye'den asker çekme konusunda bilgi vermedi, bunun gerçekleştiğinden emin değiliz
    - Suriye'nin egemenliğinde gedik açacak bir tür ilhak ve işgal gibi sunulmaya çalışılmaya müsait her türlü girişimden uzak durmalıyız. Böyle sunulabilecek adımlarımızı geri almalıyız. ‘Suriye'de egemenlik vehmettiğimiz’ şeklinde yorumlanabilecek politikalardan vazgeçmemiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimiz güvenliğini tehdit eden YPG terör örgütüne yönelik harekâtını engellemez.”

    'TÜRKİYE’Yİ TRUMP GİBİLERİN EKONOMİK TEHDİTLERİNE AÇIK HALE GETİREN POLİTİKALAR DEĞİŞTİRİLMELİ'

    Suriye konusundaki Cenevre toplantısının da iyi takip edilmesi gerektiğini kaydeden Çıray, “İktidar, Türkiye'yi Trump gibilerin ekonomik tehditlerine açık hâle getiren yanlış ekonomik politikalarını hemen bırakmalı ve değiştirmelidir. Hazine açığının yüzde 58 arttığı bir ülkenin işi dış politikada zordur. İşte, bizi Trump adlı küstahın tehditlerine açık kılan temel faktör bu tablodur. Bu tablodan acilen çıkmamız gerekiyor. Bunun yolu, muhalefetin de iş birliğiyle gerçekçi bir ekonomik güçlenme programını derhâl hayata geçirmektir” diye konuştu. 

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Vladimir Putin, Beşar Esad, Aytun Çıray, Engin Özkoç, Donald Trump, İYİ Parti, CHP, Tezkere, Irak, Suriye, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İzmit'teki 8 katlı bina mimarisi ile korkutuyor
    Karikatür
    Trump'ın 'büyük ve emsalsiz bilgeliği'
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet