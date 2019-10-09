ABD'ye bir protesto da Türkiye Gençlik Birliği'nden: Çuvallı eylem

TGB’nin bir grup üyesi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin 2 nolu kapısının önüne gelerek burada protesto eylemi gerçekleştirdi.

2003 yılında Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde Amerikan askerleri tarafından Türk Özel Harekat Timi Bürosu’na yapılan baskınla Türk askerlerinin başlarına çuval geçirilmesi olayına atıfta bulunan grup, ellerinde çuvallarla büyükelçilik önünde ABD’yi protesto etti.

TGB’liler “Zafer savaşan Mehmetçiğin olacak”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Titre Amerika Türk gençliği geliyor”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” sloganları atarak, çuvalları elçilik kapısının önüne fırlattı. Daha sonra grup büyükelçiliğin önünden ayrıldı.

'TRUMP ÇARESİZDİR VE MAHVOLACAKTIR'

Eyleme ilişkin Sputnik’e konuşan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, bunun ani karar verilerek gerçekleştirilmiş bir eylem olduğunu kaydederek, “Önceden planlanmış değildi, hemen kararlaştırdık ve çuvalları alıp büyükelçiliğin kapısına geldik. Burada şu mesajı vermek istedik; Türk gençliği ve Fırat’ın doğusunda Türk askeri, Amerikan askerlerinin ve onların yavruları PKK militanlarının kafasına çuvalı geçirecektir, Türk askeri Amerika’yı Fırat’ın doğusundan temizleyecektir” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Twitter üzerinden Türkiye’yi 'küstahça' tehdit ettiğini ifade eden Gençer, “Amerika Türkiye’yi 70 yıldır yok etmeye çalışıyor fakat başaramıyor. Trump’ın öfkesi de bu nedenle. Biz de Türkiye’nin yok edilemeyeceğini göstermek için bu eylemi yaptık. Türkiye emperyalizme yenilgiyi tattırmış bir devlettir, tarihi tekkerrür ettirecek güce de sahiptir, Türk ordusu, Türk gençliği. Trump’ın bu açıklamaları çaresizliğini göstermiştir. Trump çaresizdir ve mahvolacaktır. Biz de bunu en cesur şekilde göstermek için bu yöntemi seçtik” diye konuştu.

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