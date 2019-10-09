TSK, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı’nda görev alan komandoları Akçakale'ye sevk etti

Son birkaç gündür yoğun güvenlik önlemleri altında sevkiyatlarını sürdüren TSK, bugün de sınır hattına zırhlı araçlar ile komandolar gönderdi. Hatay ve Kilis'ten Akçakale'ye 15 zırhlı otobüsle yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolar, askerler tarafından kullanılan Akçakale Geçici mülteci Barındırma merkezinde konuşlandırıldı. Bölgeye gelen komutanların daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görev aldıkları öğrenildi.
Öte yandan Bölgeye beton bloklar ile zırhlı iş makineleri de gönderildi. Akçakale'ye varılan askeri konvoy sınır hattına konuşlandırılırken, sevkiyatların devam edeceği öğrenildi.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)