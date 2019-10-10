Sınır illerinde hareketlilik ve eylem yasakları

Kuzey Suriye’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sınıra yakın bölge illerinde hareketlilik yaşanıyor. Mardin’in Suriye sınırında bulunan Şenyurt Köyü’nün boşaltıldığı öğrenilirken, Nusaybin’de de sınıra yakın evler boşaltıldı. Diyarbakır, Mardin ve Van’da kayyum protestolarına da izin verilmedi.

Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı’ ile birlikte sınır illerinde hareketlilik yaşandı.

Mardin’in Suriye sınırında da hareketlilik yaşanırken, Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt Köyü boşaltıldı. Dün, sınırın Suriye tarafından köye havan isabet ettiği öğrenilirken, köyün sınıra yakın olmasından dolayı boşaltıldığı belirtiliyor. Nusaybin İlçesi’nde de dün bazı evlere roket isabet etmesinin ardından, sınıra yakın evlerde yaşayan vatandaşlar, evlerinden ayrıldı. Şuana kadar 3 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, ilçede tedirginlik hakim.

Kamışlı ile sınırı bulunan Nusaybin’de bugün yaşam olağan şekilde devam ediyor. Kamışlı tarafında bazı noktalarda dumanlar yükselirken, uçakların görüş açısını kapatmak için lastik yakıldığı belirtiliyor.

KAYYUM PROTESTOLARINA İZİN VERİLMEDİ

Harekatın başlaması ile birlikte bölge kentlerinde bazı eylemlere yasak getirildi. Diyarbakır, Mardin ve Van’da 52 gündür devam eden kayyum eylemlerine de bugün izin verilmeyeceği açıklandı. Diyarbakır'da Lise Caddesi'nde toplanmak isteyenlere polis tarafından engellendi. Basın mensuplarının da protesto alanına girmesine izin verilmedi. Van ve Mardin’de söz konusu eylemlere izin verilmediği öğrenildi.

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