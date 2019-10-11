Rus uzman: Yaptırımlar Türkiye’yi politikasından vazgeçiremeyecek, Ankara’nın acı eşiği yüksek olacaktır

MGIMO Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Aleksey Podberezkin, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD’den gelen yaptırım tehditleri konusunda, hiçbir yaptırımın Türkiye’yi politikasından vazgeçiremeyeceğini ifade etti. Podberezkin, “Neredeyse tüm siyasi güçler operasyonu destekledi, bu yüzden Türkiye’nin acı eşiği yüksek olacaktır” dedi.

Sputnik’e konuşan Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Aleksey Podberezkin, ABD'de Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Maryland Senatörü Chris Van Hollen’in Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda anlaştıkları açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Podberezkin, “ABD çok sevdiği gibi, ‘partnerlerini’ zorla bir şeye mecbur etme stratejisi ile aşama aşama yaptırım uygulayacaktır. Fakat Türkiye için şu an ulusal güvenliği çok önemli bir mesele. Neredeyse tüm Türk siyasi güçler birlik olup her beraber operasyonu destekledi ve gerçekleşmesine izin verdi, bu nedenle Türkiye yönetiminin yaptırımlara karşı acı eşiği yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, BİR NEBZE ABD’YE BAĞIMLI OLSA DA KARŞI KOYABİLİR’

Podberezkin,”TSK yedek parça ve ekipman sevkiyatında bir dereceye kadar ABD ve NATO’ya bağımlı olsa da, Türkiye askeri-endüstriyel kompleksine yönelik tedbirlere başarıyla karşı koyabilir. NATO’nun silah alanında standartlaştırma ve işbirliği programı oldukça uzun bir süredir var. Bu nedenle Türkiye’nin askeri endüstrisi bir nebze de olsa ABD’ye bağlı. Sözgelimi Türkiye’nin elindeki ABD yapımı F-16 uçağı için servise ihtiyacı var, buna uçağın parçalarının değiştirilmesi de dahil” açıklamasında bulundu.

‘TÜRKİYE, ASKERİ AÇIDAN DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİ ARASINDA’

Yeni F-35 uçaklarının 100 kadar parçasının Türkiye’de üretildiğine de dikkat çeken Podberezkin, şöyle devam etti: “ABD’liler bu programdan çıkarma yönünde de yaklaşık altı aydır tehdit ediyor. Ancak Türkiye kendi savunma sanayiini kurmak için çok çaba sarf ediyor. Türkiye’nin askeri-teknik alanda ABD’ye ne kadar uzun süre karşı koyabileceği Ankara’ya, ordusuna bağlı. Bana kalırsa Türkiye’nin ciddi bir silah ve askeri teçhizat envanteri var, bu nedenle bu konuda da olumlu yönde tahmin yürütüyorum. Türkiye, askeri açıdan dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasında ve hiçbir yaptırım onu kolayca prensibe dayalı politik tavrını değiştirmeye zorlamayacaktır.”

Çeviren: Tuğba Bolat

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