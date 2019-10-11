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    ABD'nin başkan aday adaylarından Lindsey Graham

    ABD'li Senatör Graham'a Hulusi Akar şakası: Türkiye karşıtı eylemlerden Trump sorumlu

    © REUTERS / BRIAN FRANK
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    ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı şakalayan Rus komedyenlerden 'Lexus' lakaplı Aleksandr Stolyarov, Graham'ın "S-400'ler aktif hale getirilirse, yaptırımları durdurmak imkansız olur" dediğini anlattı. Stolyarov, Graham'ın Türkiye karşıtı eylemlerin tüm sorumluluğunu Trump'a yüklediğini de belirtti.

    'Lexus ve Vovan' olarak bilinen Rus komedyenlerin, Türkiye'ye yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettikleri ortaya çıktı.

    Lindsey Graham
    © AP Photo / Charlie Neibergall
    Rus komedyenlerden ABD'li Senatör Graham'a 'Hulusi Akar' şakası
    Sputnik, Graham'ı işleten komedyenlerden Stolyarov ile konuştu.

    Neden Graham'ı seçtiklerini ve onunla neler konuşabildiklerini anlatan Stolyarov, "Temmuz sonunda S-400 tedariki ve ABD'nin kaygıları sonucunda ortaya çıkan durum ilgimizi çekti. Özellikle Graham, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaması konusunda sert sözler kullandı ve üstelik ABD Başkanı adına konuştuğunu söyledi. Bu nedenle, Hulusi Akar adına Graham'ın Türk yönetimine hangi koşullar sunmak istediğini, bunun Türk hükümetine yönelik gerçek bir baskı veya hafif bir oyun olup olmadığını öğrenmeye karar verdik" dedi.

    ‘ABD'Lİ ŞİRKETLER İÇİN CİDDİ KAYIP TEHDİDİ OLUŞTURACAK’

    Stolyarov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 sevkiyatına bu kadar sert karşı çıkması arasındaki asıl nedeni duymak istediklerini belirterek, "Çok önemli bir yanıt aldık: Türkiye S-400'leri kurarsa, diğer ülkeler de almak isteyecek. Yani Türkiye diğer ülkelere kötü örnek olacak ve bu da, ABD'li şirketler için ciddi kayıp tehdidi oluşturacak. Türk bakanla konuştuğunu düşünen Graham, S-400'ler aktif hale getirilirse yaptırımları durdurmanın imkansız olacağını söyledi. 'Serbest ticaret anlaşması da imkansız hale gelecek. Başkan Trump, Erdoğan'ın durumunu anlıyor ancak Kongre anlamıyor' dedi" ifadelerini kullandı.

    Lindsey Graham
    © AP Photo /
    Graham: Kongre'de Erdoğan'a ağır bedel ödetme çabasına liderlik edeceğim
    S-400'lerden Suriye ve Kürt meselesine geçen şakacılar, Graham'dan mevcut Amerikan yönetiminin tutumuyla tamamen çelişen bir yanıt aldı. Türkiye'ye yaptırımlar için Kongre'ye yasa tasarısı sunmaya hazırlanan Graham'in, ağustostaki görüşmede aksi yönde ifadeler kullandığı görüldü.

    ‘KÜRTLERLE SURİYE'DE İŞBİRLİĞİNE KESİNLİKLE KARŞI ÇIKTIĞINI İTİRAF ETTİ’

    Stolyarov şöyle anlattı: "Senatöre Kürt meselesini sormaya karar verdik. Graham, Kürtlerle Suriye'de işbirliğine kesinlikle karşı çıktığını itiraf etti. Trump'a onlarla işbirliğini sonlandırma ve Türkiye'ye destek verme tavsiyesinde bulunduğunu söyledi. Ancak Türkiye harekata başladıktan sonra Graham'ın gerçek tutumunu görüyoruz. 'Hulusi Akar' ile konuşurken Türkiye karşıtı eylemlerin tüm suçunu Trump'a yükleyen Graham, tüm sözlerinden feragat etmeye ve temiz görünmeye çalıştı."

    Rus şakacılar, ilk görüşmeden iki hafta sonra bu kez karşı taraftan gelen talep üzerine Graham'la tekrar konuştu.

    Fahrettin Altun
    © AA / Kriter Dergisi
    Altun’dan 'Yeşil ışık yakmadık' diyen Graham'a: Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu
    Stolyarov, "Trump'la görüştüğünü ve konuşmamızı ona aktardığını söyledi" diye ekledi.

    13 ve 16 dakikalık iki ses kaydında Graham, S-400, F-35 ve YPG/PKK konularının yanı sıra iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması planlarını anlatıyor.

    ‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SERBEST TİCARET GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAMAYI UMDUKLARINI SÖYLÜYOR’

    Bir önceki gün ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştüğünü ifade eden şakacı, iki ülke arasında ortak bir nokta bulmak gerektiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini müzakereci olarak belirlediğini ifade ediyor.

    Graham ise Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini, bilakis Ankara ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini belirtiyor.

    Senatör Graham, ayrıca cumhuriyetçileri ikna ettiklerini ve Türkiye'nin S-400'leri uzak bir köşeye yerleştirmesiyle iki ülke arasındaki serbest ticaret görüşmelerine başlamayı umduklarını söylüyor.

    Çeviri: Fatih Kuduğ

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    Etiketler:
    Mark Esper, YPG, PKK, Donald Trump, Hulusi Akar, Vovan, Lexus, Rus komedyenler, ABD
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