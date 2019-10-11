Siyasetçilere göre Avrupa gündelik ve tepkisel davranıyor

İspanya'nın, Türkiye'deki Patriot'larını geri çekebileceği iddiasını değerlendiren AK Partili Kirazoğlu, bunların 'iç kamuoyuna dönük politik manevralar' olduğunu ifade ederken; MHP’li Aydın da, Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını belirterek, "Bu yaklaşım onları zor durumda bırakacak, diplomatik anlamda da zor bir hamle" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD ve AB'den yaptırım sesleri yükselirken bazı Avrupa ülkeleri de askeri işbirliği alanlarını öne çıkarıyor.

Son olarak İspanya'nın Barış Pınarı Harekatı bağlamında Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda, Adana'ya konuşlandırılmış ve kalma süresi Aralık ayında sona erecek Patriot hava savunma sistemlerini geri çekebileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde de Finlandiya Başbakanı Türkiye’ye silah ihracatını askıya aldıklarını açıklamış, Norveç’in de Türkiye’ye ihraç edilen askeri ürünlerle ilgili lisansları askıya aldığı belirtilmişti.

'İÇ KAMUOYUNA DÖNÜK POLİTİK MANEVRALAR'

İspanya başta olmak üzere Avrupa’dan gelen bu adımları Sputnik’e değerlendiren TBMM Milli Savunma Komisyonu ve AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Türkiye’nin 3.6 milyon Suriyeliye kucak açmış bir ülke olarak sınır güvenliğini, sınırlarındaki şehirlerin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu belirtti.

Gelinen noktada ‘bazı Avrupa ülkelerinin gerçekleri görmek istememelerinin’ artık bir anlam ifade etmediğini kaydeden Kirazoğlu, “Bunların harekatın ilk anı ile birlikte iç kamuoyuna dönük politik manevralar olduğu kanaatindeyim. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluştuğunda ve insanlar burada huzur içinde yaşamaya başladığında bu tepkilerin bir karşılığı olacağını sanmıyorum" dedi.

'TÜRKİYE KENDİ ASKERİ DONANIMINI GELİŞTİRMİŞ BİR ÜLKE'

İspanya’nın Patriot hava savunma sistemlerini geri çekebileceği iddiasını “gündelik ve olayın sıcaklığı ile söylenmiş sözler” olarak niteleyen Kirazoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte gerçekleşme ihtimalini görmüyorum ama Türkiye savunma sanayinde bugüne kadar yaptığı çalışmalarla kendi askeri donanımını geliştirmiş, kullanan, uygulayan bir ülke, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarındaki başarı da buradan geliyor. Bizim buradaki temel amacımız Suriye’nin kuzeyindeki tüm halkların huzur içinde yaşamasını sağlamak, terör unsurlarını elimine etmek ve bölgemizdeki güvenliğe katkı sağlamak, bunun ötesinde herhangi bir niyetimiz yok. Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesini de her uluslararası platformda da desteklediğimizi ifade ediyoruz zaten."

'SINIR ÖTESİNDE GÜVEN TESİS EDİLMEZSE BUNUN SONUCU ÇOK DAHA AĞIR OLUR'

Avrupa’nın bölgede yaşanan gerçekliğin farkında olmadığını belirten AK Partili Kirazoğlu, göç komitesi üyesi olduğunu anımsatırken, “AGİT’in genel kurul toplantılarında bin-2 bin göçmene yaptıkları yardımı bize sunumlarla anlatmaya çalışıyorlar. Milletvekili olduğum Gaziantep’te 400 binin üzerinde Suriyeli var. Biz 3.6 milyon insanın emniyetini kendi topraklarımızda sağlamışız ama artık bunun da bir miadı var. Sınır ötesinde güven tesis edilmezse ve bu insanların geri dönüşünü sağlayamazsak, oralarda bölgesel güvenliği de tehdit eden terör yapılanmalarının yuvalanmasına izin verirsek bunun sonucu çok daha ağır olur. Türkiye uluslararası hukuka uygun bir şekilde, tüm paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunarak uzun bir süredir güvenli bölge konusunu uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyordu" diye konuştu.

MHP’Lİ AYDIN: ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Kamil Aydın da, Türkiye’nin olabildiğince şeffaf bir harekat yürüttüğünü, BM Genel Kurulu’nda da muhataplara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını belirterek, “Bu tür sesler çıkacaktır ama biz doğru bildiğimize devam edeceğiz. Avrupa’nın bir an önce aklını başına devşirip, madem Yunanistan 20 bin rakamlı bir göçten müzdarip ise, Almanya 50 binden müzdarip ise, bizim 3.6 milyon civarındaki Suriyeli göçmene insani bir çözüm üretmemize saygı duyması gerekir, bunu zamanla anlayacaklar” diye konuştu.

Bu tür tepkilerin reaksiyonel olduğunu düşündüğünü kaydeden Aydın, “AB’den bireysel bir takım tepkiler var ama olay göç konusuna getirildiği zaman yere bakıyorlar, diyecek fazla bir şeyleri yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine işaret ederken, “Ne kadar doğru hamleler yaptığımız ortaya çıkıyor onun için Patriot’a bağlı kalmayıp mutlaka alternatifimiz olsun diye S-400’ün üzerine yoğunlaştık” diyen Aydın, Türkiye’nin milli savunmada yerli üretime de başladığına ve kullandığına işaret etti. MHP’li Aydın, "Biz tabi NATO ülkesiyiz, NATO müttefiklerimiz bu konuda zaten bizi yalnız bıraktılar, keşke bırakmasalardı. Bu harekatın yanında olmalıydılar, askerleriyle, silahlarıyla. Bu 5. maddeye uygun bir harekat. Ne zaman NATO müttefikliğini hatırlayacaklar? Bunu yapmayıp bir de üstüne üstlük hava savunma sistemi söküp götürmeye kalkıyorlarsa bu gerçekten onları zor durumda bırakacak, diplomatik anlamda da zor bir hamle" dedi.

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