Siyasetçilere göre Avrupa gündelik ve tepkisel davranıyor

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD ve AB'den yaptırım sesleri yükselirken bazı Avrupa ülkeleri de askeri işbirliği alanlarını öne çıkarıyor.
Geçtiğimiz günlerde de Finlandiya Başbakanı Türkiye’ye silah ihracatını askıya aldıklarını açıklamış, Norveç’in de Türkiye’ye ihraç edilen askeri ürünlerle ilgili lisansları askıya aldığı belirtilmişti.
'İÇ KAMUOYUNA DÖNÜK POLİTİK MANEVRALAR'
Gelinen noktada ‘bazı Avrupa ülkelerinin gerçekleri görmek istememelerinin’ artık bir anlam ifade etmediğini kaydeden Kirazoğlu, “Bunların harekatın ilk anı ile birlikte iç kamuoyuna dönük politik manevralar olduğu kanaatindeyim. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluştuğunda ve insanlar burada huzur içinde yaşamaya başladığında bu tepkilerin bir karşılığı olacağını sanmıyorum" dedi.
'TÜRKİYE KENDİ ASKERİ DONANIMINI GELİŞTİRMİŞ BİR ÜLKE'
"Önümüzdeki süreçte gerçekleşme ihtimalini görmüyorum ama Türkiye savunma sanayinde bugüne kadar yaptığı çalışmalarla kendi askeri donanımını geliştirmiş, kullanan, uygulayan bir ülke, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarındaki başarı da buradan geliyor. Bizim buradaki temel amacımız Suriye’nin kuzeyindeki tüm halkların huzur içinde yaşamasını sağlamak, terör unsurlarını elimine etmek ve bölgemizdeki güvenliğe katkı sağlamak, bunun ötesinde herhangi bir niyetimiz yok. Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesini de her uluslararası platformda da desteklediğimizi ifade ediyoruz zaten."
'SINIR ÖTESİNDE GÜVEN TESİS EDİLMEZSE BUNUN SONUCU ÇOK DAHA AĞIR OLUR'
MHP’Lİ AYDIN: ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ
MHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Kamil Aydın da, Türkiye’nin olabildiğince şeffaf bir harekat yürüttüğünü, BM Genel Kurulu’nda da muhataplara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını belirterek, “Bu tür sesler çıkacaktır ama biz doğru bildiğimize devam edeceğiz. Avrupa’nın bir an önce aklını başına devşirip, madem Yunanistan 20 bin rakamlı bir göçten müzdarip ise, Almanya 50 binden müzdarip ise, bizim 3.6 milyon civarındaki Suriyeli göçmene insani bir çözüm üretmemize saygı duyması gerekir, bunu zamanla anlayacaklar” diye konuştu.
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine işaret ederken, “Ne kadar doğru hamleler yaptığımız ortaya çıkıyor onun için Patriot’a bağlı kalmayıp mutlaka alternatifimiz olsun diye S-400’ün üzerine yoğunlaştık” diyen Aydın, Türkiye’nin milli savunmada yerli üretime de başladığına ve kullandığına işaret etti. MHP’li Aydın, "Biz tabi NATO ülkesiyiz, NATO müttefiklerimiz bu konuda zaten bizi yalnız bıraktılar, keşke bırakmasalardı. Bu harekatın yanında olmalıydılar, askerleriyle, silahlarıyla. Bu 5. maddeye uygun bir harekat. Ne zaman NATO müttefikliğini hatırlayacaklar? Bunu yapmayıp bir de üstüne üstlük hava savunma sistemi söküp götürmeye kalkıyorlarsa bu gerçekten onları zor durumda bırakacak, diplomatik anlamda da zor bir hamle" dedi.
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