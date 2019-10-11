Siyasetçilere göre Avrupa gündelik ve tepkisel davranıyor

'İÇ KAMUOYUNA DÖNÜK POLİTİK MANEVRALAR'
İspanya başta olmak üzere Avrupa’dan gelen bu adımları Sputnik’e değerlendiren TBMM Milli Savunma Komisyonu ve AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Türkiye’nin 3.6 milyon Suriyeliye kucak açmış bir ülke olarak sınır güvenliğini, sınırlarındaki şehirlerin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu belirtti.
Gelinen noktada ‘bazı Avrupa ülkelerinin gerçekleri görmek istememelerinin’ artık bir anlam ifade etmediğini kaydeden Kirazoğlu, “Bunların harekatın ilk anı ile birlikte iç kamuoyuna dönük politik manevralar olduğu kanaatindeyim. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluştuğunda ve insanlar burada huzur içinde yaşamaya başladığında bu tepkilerin bir karşılığı olacağını sanmıyorum” dedi.
'TÜRKİYE KENDİ ASKERİ DONANIMINI GELİŞTİRMİŞ BİR ÜLKE'
'SINIR ÖTESİNDE GÜVEN TESİS EDİLMEZSE BUNUN SONUCU ÇOK DAHA AĞIR OLUR'
Avrupa’nın bölgede yaşanan gerçekliğin farkında olmadığını belirten AK Partili Kirazoğlu, göç komitesi üyesi olduğunu anımsatırken, “AGİT’in genel kurul toplantılarında bin - 2 bin göçmene yaptıkları yardımı bize sunumlarla anlatmaya çalışıyorlar. Milletvekili olduğum Gaziantep’te 400 binin üzerinde Suriyeli var. Biz 3.6 milyon insanın emniyetini kendi topraklarımızda sağlamışız ama artık bunun da bir miadı var. Sınır ötesinde güven tesis edilmezse ve bu insanların geri dönüşünü sağlayamazsak, oralarda bölgesel güvenliği de tehdit eden terör yapılanmalarının yuvalanmasına izin verirsek bunun sonucu çok daha ağır olur. Türkiye uluslararası hukuka uygun bir şekilde, tüm paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunarak uzun bir süredir güvenli bölge konusunu uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyordu” diye konuştu.
MHP’Lİ AYDIN: ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine işaret ederken, “Ne kadar doğru hamleler yaptığımız ortaya çıkıyor onun için Patriot’a bağlı kalmayıp mutlaka alternatifimiz olsun diye S-400’ün üzerine yoğunlaştık” diyen Aydın, Türkiye’nin milli savunmada yerli üretime de başladığına ve kullandığına işaret etti. MHP’li Aydın, “Biz tabi NATO ülkesiyiz, NATO müttefiklerimiz bu konuda zaten bizi yalnız bıraktılar, keşke bırakmasalardı. Bu harekatın yanında olmalıydılar, askerleriyle, silahlarıyla. Bu 5. maddeye uygun bir harekat. Ne zaman NATO müttefikliğini hatırlayacaklar? Bunu yapmayıp bir de üstüne üstlük hava savunma sistemi söküp götürmeye kalkıyorlarsa bu gerçekten onları zor durumda bırakacak, diplomatik anlamda da zor bir hamle” diye konuştu.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)