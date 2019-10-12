ABD'nin YPG'ye verdiği araçlar ÖSO'nun eline geçti

ABD'nin YPG'ye verdiği ağır silahlar ile bazı zırhlı araçlar Barış Pınarı Harekatı'nda ÖSO'nun eline geçti.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kurduğu 'Suriye Milli Ordusu' ve Türk askeri ilerlerken, operasyon esnasında ABD'nin YPG'ye verdiği ağır silahlar ile bazı zırhlı araçları ele geçirdi.

3 zırhlı Hummer araç ile bazı silahlar ÖSO'nun eline geçerken, bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor.

ÖSO mensupları ele geçirdikleri araçları ve silahları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Türkiye, terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye Amerika'nın silah verilmesine sert tepkiler gösteriyordu.

RASULAYN - TEL ABYAD YOLU KESİLDİ

Öte yandan, Türk askeri ve ÖSO Rasulayn - Tel Abyad yolunu keserek bölgede 18 köyü YPG'nin elinden aldı.

TSK ve ÖSO tarafından ele geçirilen köyler ise şu şekilde:

Şokan, Vasıta, Gacir, Gazil, Um Curun, Savavin, Camus, Feliyo, Zeydi, Areda, Halidiye, Nebhen, Lezke, Huveyran, Teravizye, Huveyra el-Kebir, Huveyra el-Sagir, Racim Ginva, Nıs Tel ve Um Saharic.

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