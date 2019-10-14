Belediye Başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Eylül 2019’da aralarında CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının da bulunduğu 30 büyükşehir belediye başkanıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı yaptı. Bakanların da katıldığı toplantıda yerel yönetimler yasasındaki yapılacak değişikliklerle ilgili bir komisyon kurulması ile belediye başkanları arasındaki iletişimi sağlamak için Whatsapp grubu oluşturulması kararları alındı. Grubun yöneticiliği içinse en genç belediye başkanı olan 44 yaşındaki Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz görevlendirildiği kaydedildi.

'BİR SÜRE SONRA DA TOPLANTI YAPILACAK'

Beştepe’de gerçekleşen toplantıdan yaklaşık bir ay sonra alınan karar doğrultusunda başkanlar Whatsapp grubu kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla verdiği resepsiyonda bir grup gazetecinin soruları üzerine Whatsapp grubunun kurulduğunu söyledi. Yavaş, belediye Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantısında alınan komisyon kurma kararıyla ilgili bir davet olup olmadığı sorusuna ise, “Whatsapp grubu kuruldu, bir süre sonra da toplantı yapılacaktır” dedi. Whatsapp grubundaki ilk mesajların da “Hayırlı olsun” dilekleri olduğu bildirildi.

ANKARA TALEPLERİNİ CUMHURBAŞKANLIĞINA İLETTİ

Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda alınan karara göre aralarında AK Partili Kayseri, Gaziantep, Malatya, CHP’li İstanbul, Ankara ve Eskişehir büyükşehir belediye başkanları ile bazı ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir komisyon kurulması kararı alınmıştı. Edinilen bilgiye göre toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Komisyon’a seçilen belediye başkanlarından sorun ve önerilerini kendilerine yazılı olarak iletilmesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da 1.5 sayfadan oluşan bir yazıyı Cumhurbaşkanlığına ilettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yazısında, belediyelerin idari ve mali özerkliklerini güvence altına alacak yasal düzenlemeler yapılması için öneriler sunuldu. Yazıda, borçlanmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iznine, Genel Sekreter atamasının İçişleri Bakanlığı’nın onayına tabi olmasının belediye başkanlarının elini kolunu bağladığı, bu düzenlemelerin Türkiye’nin imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na da aykırı olduğuna dikkat çekildiği de ifade edildi.

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